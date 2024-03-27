Суд арестовал управляющего директора обвалившегося рудника с 13 горняками
Управляющего директора золотодобывающего рудника «Пионер» Алексея Бирюкова заключили под стражу, сообщили в следственном управлении СК по Амурской области. Его обвинили в нарушении требований безопасности при ведении работ (ст.216 УК) после прорыва горных пород, в результате которого под завалами оказались 13 шахтеров.
«Обвиняемый, возглавляя опасный производственный объект, знал, что работы в шахте ведутся при наличии в пределах месторождения водоема (заполненного водой карьера). Несмотря на то, что данное обстоятельство является нарушением правил безопасности при ведении горных работ, подследственный не организовал проведение мероприятий по осушению указанного карьера», — говорится в сообщении.
Директора задержали 26 марта, ему грозит до семи лет лишения свободы.
Горно-гидрометаллургический комбинат «Пионер» — одно из крупнейших в России золотодобывающих предприятий. Он находится в Зейском округе Амурской области. Владелец «Пионера» — группа компаний Petropavlovsk. Ежегодный объем производства на руднике составлял 6,7 млн т руды.
Прорыв воды и обвал горных пород на шахте произошел 18 марта. О судьбе шахтеров ничего не известно до сих пор, спасательные работы продолжаются. Как сообщали в МЧС, по состоянию на 26 марта первую скважину решили бурить до 320 метров, вторую пробурили на 214 метров из 243, четвертую — на 232 метра из 350, в третьей обнаружили воду и пульпу со льдом. Объем прорыва породы и льда превысил изначальные оценки в 22 раза и составил 194 куб. м.
В Амурской области ввели региональный режим ЧС из-за обрушения на руднике. В регион 26 марта прибыли семьи 10 горняков.
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