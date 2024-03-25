МЧС: на руднике в Приамурье, где ранее завалило 13 человек, обнаружена вода

МЧС сообщило, что обнаружили в пробуренной к заваленным горнякам шахте

Спасатели обнаружили воду в скважине на золотодобывающем руднике «Пионер». На объекте 18 марта произошел обвал пород, в результате 13 горнорабочих оказались под завалами. Связи с ними нет

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Погруженная в скважину камера обнаружила воду на руднике «Пионер», где 18 марта под завалами осталось 13 человек. Об этом сообщил замглавы МЧС Анатолий Супруновский в докладе о ходе аварийно-спасательной операции на руднике. По его данным, вчера при бурении первой скважины на 243 м удалось выйти на горные выработки.

«При помощи видеокамеры проведено ее обследование, обнаружена вода. Подтверждена опасность повторного прорыва горной массы и обрушения свисающего борта карьера в проран», — рассказали там.

По словам Супруновского, продолжается бурение трех других разведочных скважин. «Силами горноспасателей МЧС России организован круглосуточный мониторинг за состоянием карьера и уровнем поступления воды. Ведется подготовка подъездных путей в чашу карьера, очистка дна ото льда и горной массы для установки насоса», — сказал он. По данным МСЧ, в зоне чрезвычайной ситуации продолжается работа оперативного штаба на подвижном пункте управления.

Горно-гидрометаллургический комбинат (ГГМК) «Пионер» является одним из крупнейших в России золотодобывающих предприятий по производственной мощности. Он располагается в Зейском округе Амурской области. Владелец золотодобывающего предприятия — группа компаний (ГК) Petropavlovsk. По итогам 2020 года вклад «Пионера» в общий объем производства ГК составил 22%, или 119 тыс. тройских унций (3,7 т) золота. Производство на руднике начали в 2008 году, на нем ежегодно добывали 6,7 млн т руды.

18 марта на золотодобывающем руднике «Пионер» произошел прорыв горных пород. Под завалами находятся 13 человек, связи с ними нет. Последнее их местонахождение зарегистрировано на глубине 147 м. Объем прорыва породы и льда превысил изначальные оценки в 22 раза — 194 куб. м.

В Приамурье ввели режим ЧС на региональном уровне. Следственный комитет завел дело по факту нарушения требований безопасности при ведении работ (ст. 216 УК).

«Разведка через скважину показала, что на глубине 153 м в горных выработках находится вода. С высокой вероятностью остальные выработки рудника также затоплены», — сообщил сегодня утром источник ТАСС в экстренных службах.