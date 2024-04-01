 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Амурской области прекратили искать 13 пропавших под обвалом горняков

«Покровский рудник»: поиски 13 пропавших в Амурской области горняков прекращены
Выработки, где могли находиться горняки, оказались заполненными горной массой и водой, сообщили в компании «Покровский рудник». Остановку поисков там объяснили угрозой обвалов. В шахте в момент обрушения находились 13 человек
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Поиски шахтеров, которые оказались под завалами на руднике «Пионер» в Амурской области, прекращены, сообщили в компании «Покровский рудник», которая разрабатывает месторождение. Остановку поисковой операции там объяснили угрозой повторных обвалов.

«Результаты бурения показали, что выработки, где могли находиться горняки, заполнены горной массой и водой», — пояснили в компании. Там указали, что жизням спасателей и сотрудников рудника, которые участвовали в спасательной операции, «угрожает смертельный риск».

Появились кадры провала озера в рудник в Амурской области
Общество

В шахте в момент обрушения находились 13 человек.

РБК направил запрос в АО «Покровский рудник».

Обрушение горных пород на золотодобывающем руднике «Пионер» компании Petropavlovsk произошло 18 марта. Под завалами оказались 13 горняков, с которыми не удалось выйти на связь. Последнее их местонахождение зарегистрировано на глубине 147 м. Спасатели пробурили несколько скважин в поисках горняков, но безуспешно.

В регионе действует режим ЧС на региональном уровне. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при ведении работ, управляющий директор рудника «Пионер» Алексей Бирюков был арестован.

Читайте на РБК Pro
Как закупать ПО, если вендоры и дистрибьюторы блокируют поставки
Как заставить контрагента из Китая исполнить обязательство без суда
Страшно начать свой бизнес: как снять ограничивающие установки
Идеальный шторм: как Goldman Sachs оценивает перспективы морской торговли

Эрдоган проиграл «битву за Стамбул»?

Стали известны подробности убийства пилота, угнавшего вертолет на Украину

Папа римский предложил России и Украине обменяться пленными по формуле «всех на всех»

Кличко назвал переговоры или замораживание конфликта неправильным решением

Мэр Парижа заявила: «Спортсменам из России будут не рады на Олимпиаде». Что ответила Захарова?

Франция передаст Украине бронетранспортеры, которым более 40 лет

Путин подписал указ о весеннем призыве. Он пройдет по новым правилам

Два полицейских на капоте. МВД показало видео погони за ворами

Учёные рассказали почему пришли «самые теплые годы»

Названы 10 самых богатых людей мира: от Илона Маска до Уоррена Баффета
Авторы
Теги
Елена Чернышова, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
рудник Амурская область поисковая операция обрушение шахты
Материалы по теме
МЧС раскрыло результаты бурения скважин в руднике, где завалило горняков
Общество
На руднике «Пионер» в Амурской области пробили третью скважину
Общество
Буровая установка дошла до горных выработок в руднике с шахтерами
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 99,53 (-0,18) Инвестиции, 29 мар, 16:47 Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 92,37 (+0,1) Инвестиции, 29 мар, 16:47
Банк России оценил объем операций россиян с криптовалютой Крипто, 11:50
«Покровский рудник» назвал размер помощи семьям погибших горняков Общество, 11:50
Отец террориста Мирзоева рассказал о планах сына вернуться в Таджикистан Общество, 11:39
Париж попросил Китай послать России «очень четкие сигналы» по Украине Политика, 11:39
Цена золота установила новый рекорд, почти добравшись до $2300 за унцию Инвестиции, 11:38
Бумаги X5 Group подорожали почти на 4% и обновили исторический максимум Инвестиции, 11:30
Путин поручил помочь одной компании разрабатывать защиту от дронов Политика, 11:23
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Как закупать ПО, если вендоры и дистрибьюторы блокируют поставки Pro, 11:19
Вучич отреагировал на упущенный истребителями Сербии неопознанный объект Политика, 11:18
В кафе в центре Воронежа произошел взрыв Общество, 11:13
В Амурской области прекратили искать 13 пропавших под обвалом горняков Общество, 10:59
Аналитики назвали округа Москвы с наибольшим предложением новостроек Недвижимость, 10:56
Для спокойных сборов по утрам: подборка квартир с двумя санузлами РБК и ПИК, 10:55
ФСБ предотвратила теракт в Ростовской области Политика, 10:50