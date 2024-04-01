В Амурской области прекратили искать 13 пропавших под обвалом горняков

Выработки, где могли находиться горняки, оказались заполненными горной массой и водой, сообщили в компании «Покровский рудник». Остановку поисков там объяснили угрозой обвалов. В шахте в момент обрушения находились 13 человек

Фото: МЧС России

Поиски шахтеров, которые оказались под завалами на руднике «Пионер» в Амурской области, прекращены, сообщили в компании «Покровский рудник», которая разрабатывает месторождение. Остановку поисковой операции там объяснили угрозой повторных обвалов.

«Результаты бурения показали, что выработки, где могли находиться горняки, заполнены горной массой и водой», — пояснили в компании. Там указали, что жизням спасателей и сотрудников рудника, которые участвовали в спасательной операции, «угрожает смертельный риск».

В шахте в момент обрушения находились 13 человек.

РБК направил запрос в АО «Покровский рудник».

Обрушение горных пород на золотодобывающем руднике «Пионер» компании Petropavlovsk произошло 18 марта. Под завалами оказались 13 горняков, с которыми не удалось выйти на связь. Последнее их местонахождение зарегистрировано на глубине 147 м. Спасатели пробурили несколько скважин в поисках горняков, но безуспешно.

В регионе действует режим ЧС на региональном уровне. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при ведении работ, управляющий директор рудника «Пионер» Алексей Бирюков был арестован.