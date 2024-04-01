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Общество ,  
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«Покровский рудник» назвал размер помощи семьям погибших горняков

«Покровский рудник»: близкие горняков получат годовой заработок погибшего
Фото: amurobl_official / Telegram
Фото: amurobl_official / Telegram

Семьи работников рудника «Пионер», погибших под обвалом в шахте, получат компенсации в виде годового заработка горняка каждому члену семьи. Об этом сообщает газета «Амурская правда» со ссылкой на заявление АО «Покровский рудник», которое разрабатывает рудник.

«Рудник обеспечит поддержку семьям горняков. Они получат от рудника единовременную выплату годового заработка горняка каждому члену семьи (родители, супруга, дети)», — говорится в сообщении.

Кроме того, семьям назначат ежемесячную выплату на детей в размере среднемесячного заработка горняка. Средства семьи будут получать, пока ребенку не исполнится 18 лет.

Выплаты начинаются с сегодняшнего дня, сообщили в компании.

Кроме того, семьи погибших горняков получат единовременные выплаты от подрядчика, страховой компании, правительства Амурской области и все положенные выплаты от Фонда социального страхования и Пенсионного фонда.

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Фото:МЧС России

Обвал на руднике золотодобывающего комбината «Пионер» в Зейском округе Амурской области произошел 18 марта. Под завалами остались 13 горняков, связи с ними не было.

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Из-за обрушения в области ввели региональный режим ЧС. Поисково-спасательная операция продолжалась несколько недель, на месте работали более 200 специалистов. Сотрудники МЧС заявили о возможном затоплении рудника, в скважинах, которые пробурили спасатели, обнаружили воду.

1 апреля поисковую операцию прекратили. Компания «Покровский рудник» объяснила остановку работ угрозой повторных обвалов.

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Теги
Амурская область горняки шахта обвал
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