В Амурской области 13 шахтеров оказались под завалами на руднике «Пионер»
В Амурской области произошел обвал горных пород на руднике горно-гидрометаллургического комбината, сообщает МЧС России.
«Всего на место следуют 25 специалистов и четыре единицы техники МЧС России. В Зейском муниципальном округе на участке подземных работ рудника произошел обвал горных пород. Предварительно, под завалами могут находиться до 13 человек», — сказано в сообщении.
Там отметили, что предприятие отправило группу спасателей по вентиляционному уклону, восстанавливается связь с горняками, идет расчистка транспортного уклона.
«Интерфакс» и телеграм-канал «112» пишут, что обрушение произошло в штреке комбината «Пионер» в Зейском округе (владелец этого золотодобывающего предприятия — группа компаний Petropavlovsk). Предварительно, горняки под завалами живы.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу МЧС Амурской области, пресс-службу правительства региона, в пресс-службу МВД Амурской области и компанию Petropavlovsk.
В ноябре прошлого года произошло обрушение породы на руднике золоторудной компании «Омчак» в Балейском районе Забайкальского края. Под завалами оказались два человека, они оба погибли.
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