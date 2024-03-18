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В Амурской области 13 шахтеров оказались под завалами на руднике «Пионер»

Обвал произошел на руднике золотодобывающего комбината «Пионер» в Зейском округе Амурской области. Под завалами находятся 13 человек, предварительно, они живы
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В Амурской области произошел обвал горных пород на руднике горно-гидрометаллургического комбината, сообщает МЧС России.

«Всего на место следуют 25 специалистов и четыре единицы техники МЧС России. В Зейском муниципальном округе на участке подземных работ рудника произошел обвал горных пород. Предварительно, под завалами могут находиться до 13 человек», — сказано в сообщении.

Там отметили, что предприятие отправило группу спасателей по вентиляционному уклону, восстанавливается связь с горняками, идет расчистка транспортного уклона.

«Интерфакс» и телеграм-канал «112» пишут, что обрушение произошло в штреке комбината «Пионер» в Зейском округе (владелец этого золотодобывающего предприятия — группа компаний Petropavlovsk). Предварительно, горняки под завалами живы.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу МЧС Амурской области, пресс-службу правительства региона, в пресс-службу МВД Амурской области и компанию Petropavlovsk.

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Фото:Reuters

В ноябре прошлого года произошло обрушение породы на руднике золоторудной компании «Омчак» в Балейском районе Забайкальского края. Под завалами оказались два человека, они оба погибли.

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Амурская область обвал рудник
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