 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Появились кадры провала озера в рудник в Амурской области

В социальных сетях появились новые кадры с рудника «Пионер» компании Petropavlovsk. На видео мужчина показывает озеро, возле которого находится вход в саму шахту.

«Это озеро провалилось полностью, вот здесь погребены пацаны», — говорит мужчина за кадром. На кадрах видно, что водоем находился неподалеку от входа в саму шахту.

Губернатор Василий Орлов сообщает в своем Telegram, что еще две скважины пробурят в самые нижние горизонты шахты. Для этого будут использованы освободившиеся установки. Начальник ГУ МЧС России по Амурской области Игорь Смирнов заявил, что по результатам бурения всех трех скважин в местах возможного нахождения людей везде обнаружена вода вперемешку со льдом и илом.

Вечером 18 марта на подземном руднике при производстве работ в горной выработке произошло обрушение породы. О судьбе 13 человек уже девять дней ничего не известно. Объем прорыва породы и льда превысил изначальные оценки в 22 раза — 194 куб. м. В Амурской области действует режим ЧС на региональном уровне. Главная опасность — возможность повторного прорыва горной массы и воды.

Лукашенко привел детали разговора с Путиным после теракта в «Крокусе»

В ООН почтили минутой молчания память жертв теракта в «Крокусе»

Заявление главы ФСБ Бортникова о теракте в «Крокусе». Главное

Володин высказался по вопросу возвращения смертной казни. Видео

Министр здравоохранения рассказал о состоянии раненых при теракте

Опубликовано фото восьмого обвиняемого по делу о теракте

Новые кадры обрушившегося моста через реку в США. Видео

Как выглядит «Крокус» после завершения аварийно-спасательных работ
Теги
рудник Пионер шахта горняки обвал
Материалы по теме
МЧС раскрыло результаты бурения скважин в руднике, где завалило горняков
Общество
Суд арестовал управляющего директора обвалившегося рудника с 13 горняками
Общество
На руднике «Пионер» в Амурской области пробили третью скважину
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 100,41 (+0,05) Инвестиции, 26 мар, 16:48 Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 92,57 (-0,2) Инвестиции, 26 мар, 16:48
Мамиашвили заявил, что проигравшие в Баку борцы «назад пойдут пешком» Спорт, 12:30
Эксперты назвали риски для пользователей от санкций против операторов ЦФА Крипто, 12:22
Почему банк для бизнеса должен быть незаметным РБК и БСПБ, 12:20
В Польше остановили все военные учения после гибели пяти солдат Политика, 12:20
Приложение Mir Pay пропало из Google Play Финансы, 12:19
Как устройство IoT может стать троянским конем в вашем офисе Pro, 12:16
Курс японской иены к доллару упал до минимума с 1990 года Инвестиции, 12:08
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Полиция начала проверку мигрантов на складе Wildberries в Электростали Общество, 12:08
Аналитики сообщили о снижении доступности новостроек в Москве Недвижимость, 12:02
Новак Джокович расстался с тренером, с которым работал с 2018 года Спорт, 11:59
Samsung Pay с 3 апреля прекратит поддержку карт «Мир» Технологии и медиа, 11:49
Минтранс расширит эксперимент с беспилотными перевозками на две трассы Технологии и медиа, 11:48
Как сделка Nikon и Red может спасти «умирающий» рынок фотокамер Pro, 11:46
В полиции раскрыли, сколько мигрантов депортировали из Москвы за год Общество, 11:46