Появились кадры провала озера в рудник в Амурской области

В социальных сетях появились новые кадры с рудника «Пионер» компании Petropavlovsk. На видео мужчина показывает озеро, возле которого находится вход в саму шахту.

«Это озеро провалилось полностью, вот здесь погребены пацаны», — говорит мужчина за кадром. На кадрах видно, что водоем находился неподалеку от входа в саму шахту.

Губернатор Василий Орлов сообщает в своем Telegram, что еще две скважины пробурят в самые нижние горизонты шахты. Для этого будут использованы освободившиеся установки. Начальник ГУ МЧС России по Амурской области Игорь Смирнов заявил, что по результатам бурения всех трех скважин в местах возможного нахождения людей везде обнаружена вода вперемешку со льдом и илом.

Вечером 18 марта на подземном руднике при производстве работ в горной выработке произошло обрушение породы. О судьбе 13 человек уже девять дней ничего не известно. Объем прорыва породы и льда превысил изначальные оценки в 22 раза — 194 куб. м. В Амурской области действует режим ЧС на региональном уровне. Главная опасность — возможность повторного прорыва горной массы и воды.