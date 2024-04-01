Двух инспекторов задержали после обрушения рудника с 13 горняками

Следователи вслед за директором рудника «Пионер» задержали двух сотрудников Ростехнадзора, которых заподозрили в небрежной проверке месторождения. Рудник обвалился в середине марта, спустя две недели поиски 13 горняков прекратили

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В Амурской области задержали двух сотрудников регионального управления Ростехнадзора по подозрению в халатности по делу об обрушении золотодобывающего рудника «Пионер» компании Petropavlovsk, сообщает Следственный комитет.

Речь идет о заместителе начальника и старшем инспекторе отдела по надзору за опасными производственными объектами по Амурской области Дальневосточного управления Ростехнадзора. Их имена СК не раскрыл.

Следствие предположило, что они в 2022-2023 годах при плановых проверках рудника «Пионер» не нашли грубых нарушений закона о промышленной безопасности опасных производственных объектов, проявив «недобросовестное и небрежное отношение к своим должностным обязанностям», из-за чего тот продолжил работать с грубыми нарушениями, его деятельность не приостановили.

При этом на сайте Ростехнадзора упоминаются проверки «Пионера» и найденные на нем проблемы. Одна из проверок прошла в прошлом июле, тогда Ростехнадзор нашел 32 нарушения в сфере промышленной безопасности на нескольких рудниках, среди которых упомянут «Пионер». Ответственных лиц пообещали тогда привлечь по статье КоАП о грубом нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 1 ст. 9.1).

Обрушение рудника произошло две недели назад, 18 марта. Под землей оказались 13 человек. Связи с ними не было. Спасатели решили прекратить поиски 1 апреля. Выработки, где могли находиться горняки, заполнены горной массой и водой, а спасателям угрожает опасность, сообщили в компании «Покровский рудник», которая разрабатывает месторождение.

Управляющий директор месторождения «Пионер» Алексей Бирюков задержан.