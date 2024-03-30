МЧС заявило об увеличении числа пострадавших в теракте в «Крокусе» до 551

При теракте в «Крокус Сити Холле» пострадало более 550 человек, из них 15 детей, сообщил подмосковный главк МЧС. Погибли 144 человека. По данным ТАСС, большинство из пострадавших направлены на амбулаторное лечение

Фото: Андрей Любимов / РБК

Число пострадавших в теракте в «Крокусе» увеличилось до 551, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу подмосковного управления МЧС.

«По состоянию на 06:00 30 марта 2024 года в результате теракта пострадали 695 человек (в том числе 15 детей), из них 144 человека погибли (в том числе 5 детей)», — говорится в сообщении.

В медицинских службах уточнили агентству, что большинство были направлены на амбулаторное лечение.

Подмосковный главк МЧС в последний раз сообщал об увеличении количества раненых в результате теракта 24 марта — до 152 человек. При этом 28 марта подмосковный минздрав опубликовал список, из которого следовало, что в больницах оставались 77 человек, 47 пациентов были выписаны. Глава министерства Михаил Мурашко накануне оценивал общее количество пострадавших в 372 человека. Близкие оценки приводил Центр медицины катастроф (382 пострадавших).

Вооруженные автоматами террористы начали стрельбу в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». В здании также возник пожар, огонь охватил почти 13 тыс. кв. м. Открытое горение ликвидировали к вечеру 23 марта. Во время теракта и пожара погибли более 140 человек, десятки пострадавших находятся в больницах. Ответственность за атаку взяло на себя афганское крыло «Исламского государства» (признана террористической и запрещена в России).

ФСБ сообщала, что всего в рамках дела были задержаны 12 человек. Арестованы десять из них, в том числе четверо непосредственных исполнителей — граждане Таджикистана Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсиддин Фаридуни. Им грозит пожизненное лишение свободы.

27 марта глава пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева рассказала, что силовики обнаружили группу в Telegram, которую использовали эмиссары ИГИЛ для вербовки боевиков для атаки на «Крокус Сити Холл», сейчас она удалена. СК накануне сообщил, что в ходе допросов обвиняемые признались, что их действия координировали через Telegram. По данным ведомства, мужчина, представившись под псевдонимом, отправлял им голосовые сообщения. По его указанию напавшие, атаковав концертный зал, поехали в сторону российско-украинской границы, сообщал СК. Они собирались пересечь ее и приехать в Киев, где, по утверждению СК, должны были получить обещанное вознаграждение.