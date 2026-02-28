КСИР заявил об ударе по военному кораблю США с ракетами Tomahawk

Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар по вспомогательному кораблю ВМС США, который был оснащен крылатыми ракетами Tomahawk, сообщает иранское агентство Mehr.

«Боевой вспомогательный корабль MST (Maritime Strike Tomahawk) США был сильно поражен ракетами военно-морских сил КСИР», — говорится в сообщении КСИР.

«Томагавк» (BGM-109 Tomahawk) — это название семейства американских высокоточных крылатых ракет средней дальности подводного, надводного и сухопутного базирования. Ракеты предназначены для поражения командных пунктов, радаров, батарей ПВО, аэродромов и других целей. Они могут преодолевать расстояние до 2,5 тыс. км.

В ведомстве подчеркнули, что иранские военные продолжат наносит удары по американским военным кораблям с помощью ракет и беспилотников.

Утром 28 февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана. По его словам, цель операции — защита американского народа. Республиканец также обвинил Иран в «бесконечной кампании кровопролития и массовых убийств», направленной против США и их союзников.

США и Израиль нанесли удары по Ирану. В ответ Тегеран ударил ракетами и беспилотниками по американским военным базам, которые расположены на Ближнем Востоке.