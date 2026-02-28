Армия Израиля назвала удар по Ирану крупнейшим в истории ВВС ЦАХАЛ: удар по Ирану стал крупнейшим в истории ВВС Израиля

Около 200 истребителей нанесли удары по примерно 500 целям, включая иранские системы ПВО и пусковые установки, отчитались в ЦАХАЛ

Тегеран, Иран (Фото: SalamPix / Abaca / Sipa USA / ТАСС)

Удар по Ирану стал крупнейшим в истории ВВС Израиля, в нем участвовали примерно 200 истребителей, заявила израильская армия (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.

«С сегодняшнего утра около 200 истребителей под командованием разведки Армии обороны Израиля и ВВС Израиля нанесли масштабный удар по ракетным комплексам и системам противоракетной обороны иранского террористического режима в западном и центральном Иране», — говорится в заявлении.

Самолеты сбросили сотни боеприпасов по примерно 500 целям, включая иранские системы ПВО и пусковые установки, уточнили военные.

«Удары по системам противовоздушной обороны позволили расширить превосходство ВВС Израиля в воздухе над иранским воздушным пространством и серьезно ослабили наступательные возможности иранского режима — стартовые площадки на западе Ирана», — пояснили в ЦАХАЛ.

Один из ударов был нанесен по объекту в Тебризе на западе страны, откуда Тегеран, по данным армии, планировал запустить десятки ракет класса «земля-земля» по израильской территории.

Ранее израильская армия объявила, что во время операции «Рычащий лев» нанесла «значительный ущерб» иранской обороне. В частности, один из ударов был нанесен по передовой системе противовоздушной обороны (ПВО) SA-65, расположенной в городе Керманшах на западе страны.

Утром 28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану. Пентагон назвал американскую операцию «Эпическая ярость». В ответ Тегеран запустил ракеты и беспилотники по американским военным базам на Ближнем Востоке.