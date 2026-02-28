Операция США против Ирана

Лавров обсудил с главой МИД Катара удары США и Израиля по Ирану

SalamPix / Abaca / Sipa USA / ТАСС

Тегеран, Иран (Фото: SalamPix / Abaca / Sipa USA / ТАСС)

Военные действия, рискующие дестабилизировать Ближний Восток, должны прекратиться. Об этом заявили министр иностранных дел России Сергей Лавров и премьер-министр, глава МИД Катара Мухаммед Аль Тани в ходе телефонного разговора.

«Было выражено общее мнение о необходимости срочного возвращения к политико-дипломатическому процессу с целью урегулирования всех проблем между США, Израилем и Исламской Республикой Иран на основе принципов Устава ООН и Договора о нераспространении ядерного оружия», — говорится в сообщении МИД России.

В ходе разговора Лавров также подтвердил российскую инициативу по формированию архитектуры коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

28 февраля США объявили о начале масштабной военной операции против Ирана, она проводится вместе с Израилем. Всего было поражено порядка 30 объектов по всей стране.

В ответ на удары США и Израиля Иран запустил ракеты и беспилотники по американским военным базам на Ближнем Востоке.

Анастасия Карева
Иран Израиль США МИД Сергей Лавров Катар
Сергей Лавров
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950