Удары США, Израиля и Ирана. Спецэфир телеканала РБК Спецэфир телеканала РБК об ударах США, Израиля и Ирана

Входит в сюжет Операция США против Ирана В этой статье

28 февраля США и Израиль объявили о военной операции против Ирана, по стране было нанесено множество ударов. В ответ Иран нанес ответные удары по базам США в регионе - в ОАЭ, Бахрейне, Саудовской Аравии и Кувейте.

В спецэфире телеканала РБК: