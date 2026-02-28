Операция США против Ирана

Удары США, Израиля и Ирана. Спецэфир телеканала РБК

Спецэфир телеканала РБК об ударах США, Израиля и Ирана

Входит в сюжет
В этой статье

28 февраля США и Израиль объявили о военной операции против Ирана, по стране было нанесено множество ударов. В ответ Иран нанес ответные удары по базам США в регионе - в ОАЭ, Бахрейне, Саудовской Аравии и Кувейте.

В спецэфире телеканала РБК:

  • что известно об ударах;
  • какие вооружения использовались при ударах;
  • как удары затронули туристов в Дубае, Израиле и других странов;
  • что известно о прохождении кораблей через Ормузский пролив и как это отразится на мировых рынках.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Новак раскрыл, на сколько лет России хватит нефти

Politico назвало «последний шанс» Макрона накрыть ЕС «ядерным зонтиком»

Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»

Афганский телеканал сообщил об ударе по ядерному объекту в Пакистане

США решили вывезти часть своих дипломатов из Израиля

В Швеции заявили о готовности разместить у себя ядерное оружие в случае войны

Теги
ИранИзраильСША