Удары США, Израиля и Ирана. Спецэфир телеканала РБК

Спецэфир телеканала РБК об ударах США, Израиля и Ирана
28 февраля США и Израиль объявили о военной операции против Ирана, по стране было нанесено множество ударов. В ответ Иран нанес ответные удары по базам США в регионе - в ОАЭ, Бахрейне, Саудовской Аравии и Кувейте.
В спецэфире телеканала РБК:
- что известно об ударах;
- какие вооружения использовались при ударах;
- как удары затронули туристов в Дубае, Израиле и других странов;
- что известно о прохождении кораблей через Ормузский пролив и как это отразится на мировых рынках.