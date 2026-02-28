Иран использовал гиперзвуковые ракеты в ответ на удары США и Израиля
Военные Ирана запустили гиперзвуковые ракеты «Фаттах-1» в ответ на удары США и Израиля, передает агентство ISNA.
«Фаттах-1» — иранская баллистическая ракета средней дальности, разработанная Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Она была представлена в июне 2023 года. Через год иранские военные использовали «Фаттах-1» при ракетном ударе по Израилю.
Утром 28 февраля Израиль и США нанесли удар по Ирану. Взрывы раздались в Тегеране, Исфахане, Кередже, провинции Керманшах.
В ответ Иран нанес удары по американским базам, которые расположены на Ближнем Востоке. Американский чиновник в комментарии The Wall Street Journal заявил, что США ранее не сталкивались с таким масштабом одновременных ударов по своим зарубежным военным базам.
