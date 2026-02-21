В ФСБ заявили об угрозе жизни российских военных из-за Telegram

Применение Telegram в зоне проведения специальной военной операции создает угрозы жизни российских военнослужащих. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По утверждению ФСБ, украинские спецслужбы и вооруженные силы имеют возможность в кратчайшие сроки получать информацию, которая размещается в Telegram, и использовать ее в военных целях.

В Центре общественных связей также сообщили, что по итогам анализа работы мессенджера получены сведения о том, что его использование военнослужащими в зоне операции в течение последних трех месяцев неоднократно приводило к возникновению угрозы их жизни.

18 февраля глава Минцифры Максут Шадаев заявил о доступе иностранных спецслужб к перепискам в Telegram. 19 февраля пресс-служба Telegram сообщила, что мессенджер не фиксирует взлома шифрования переписок со стороны иностранных спецслужб. В Telegram назвали заявления о взломе «преднамеренной выдумкой, призванной оправдать запрет».

В начале февраля источники РБК сообщали, что власти приняли решение о замедлении работы Telegram в России. По данным источников, Роскомнадзор начал выполнять поручение в тот же день.

Ведомство заявляло, что мессенджер не исполняет российское законодательство и не принимает меры по обеспечению безопасности данных граждан, поэтому ограничения продолжат вводиться.

Основатель Telegram Павел Дуров отмечал, что мессенджер продолжит следовать принципу свободы слова и соблюдать приватность пользователей, «несмотря на давление».

Глава ФСБ Александр Бортников говорил, что спецслужба вела переговоры с Павлом Дуровым, но сейчас контакты не поддерживаются.

Телеграм-канал Baza 17 февраля сообщил, что Telegram в России будет полностью заблокирован с 1 апреля. Роскомнадзор ответил, что «ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу».