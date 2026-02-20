 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

РКН обвинил Telegram в создании инфраструктуры для «интернет-пробива»

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Telegram создал и системно поддерживает инфраструктуру, позволяющую сервисам «интернет-пробива» нелегально распространять персональные данные россиян, в том числе в формате «досье на человека», заявили РБК в пресс-службе Роскомнадзора.

«На основании требований Роскомнадзора администрация мессенджера с 2022 года удалила 8358 сервисов «пробива», в 2026 году по требованию ведомства Telegram еженедельно удаляет до 100 таких сервисов. Однако принципиально ситуация не меняется: появляются новые боты для поиска личных данных», — рассказал регулятор.

Роскомнадзор требует от мессенджера самостоятельно пресекать раскрытие персональных данных россиян и исключить возможность поиска сервисов для «пробива», а также «прекратить предоставлять им инфраструктуру доступа к украденной личной информации».

Бортников сообщил о контактах с Дуровым, которые «к хорошему не привели»
Политика
Александр Бортников

Минцифры также заявляет о доступе иностранных спецслужб к перепискам в Telegram. Глава ведомства Максут Шадаев говорил, что в Telegram было совершено 150 тыс. мошеннических преступлений, при этом более 30 тыс. из них было связано с диверсиями и терактами. Министр отмечал также, что после ограничения голосовых звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) число преступлений с использованием цифровых технологий и сервисов снизилось на 23%.

В пресс-службе мессенджера отмечали, что администрация не обнаружила взлома шифрования переписок со стороны иностранных спецслужб. «Утверждение российских властей о том, что наше шифрование было скомпрометировано, является преднамеренной фабрикацией, направленной на оправдание запрета Telegram», — ответили там.

Роскомнадзор принял решение ограничить звонки в иностранных мессенджерах в августе 2025 года. 10 февраля РБК со ссылкой на источник в индустрии информационных технологий и два источника в профильных ведомствах писал, что власти начали работу по замедлению Telegram в России. РКН позже подтвердил ввод «последовательных ограничений» в целях обеспечения безопасности россиян и соблюдения законодательства.

Материал дополняется.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Анастасия Серова Анастасия Серова
Telegram Роскомнадзор персональные данные
Материалы по теме
Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам
Технологии и медиа
Что известно об ограничении работы Telegram в России
Технологии и медиа
Telegram протестирует запрет на пересылку сообщений из личного чата
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 90,17 (-0,1) Инвестиции, 19 фев, 17:29 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 76,64 (+0,49) Инвестиции, 19 фев, 17:29
Коллегия судей прекратила полномочия судьи, арестовавшего Галицкую Политика, 13:49
Россиян пригласили на церемонию закрытия. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 13:47
Пик покупок интим-товаров россиян в 2025 году пришелся на лето Радио, 13:46
Начало 2026 года стало худшим для биткоина за всю историю Крипто, 13:45
В Запорожской области беспилотник ударил по территории школы Политика, 13:43
Режиссер «Титаника» счел катастрофой продажу Warner Bros. Netflix Бизнес, 13:37
Киев прокомментировал сообщения о подготовке к трем годам боев Политика, 13:35
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Битва за внимание: как меняются маркетинговые стратегии банков Отрасли, 13:34
«Росатом» запустил «русскую рулетку» с Шишкаревым по «Делу» Бизнес, 13:33
Эпштейну предлагали на выбор 400 девушек из модельных агентств Киева Общество, 13:31
СМАРТС-Кванттелеком получил сертификаты ФСБ России на КРК «КВАЛИОН 1.0» Компании, 13:30
РКН обвинил Telegram в создании инфраструктуры для «интернет-пробива» Технологии и медиа, 13:30
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:26
Прокуратура Вирджинии подала иск против Apple за хранение материалов CSAM Общество, 13:17