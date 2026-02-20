РКН обвинил Telegram в создании инфраструктуры для «интернет-пробива»

Фото: Андрей Любимов / РБК

Telegram создал и системно поддерживает инфраструктуру, позволяющую сервисам «интернет-пробива» нелегально распространять персональные данные россиян, в том числе в формате «досье на человека», заявили РБК в пресс-службе Роскомнадзора.

«На основании требований Роскомнадзора администрация мессенджера с 2022 года удалила 8358 сервисов «пробива», в 2026 году по требованию ведомства Telegram еженедельно удаляет до 100 таких сервисов. Однако принципиально ситуация не меняется: появляются новые боты для поиска личных данных», — рассказал регулятор.

Роскомнадзор требует от мессенджера самостоятельно пресекать раскрытие персональных данных россиян и исключить возможность поиска сервисов для «пробива», а также «прекратить предоставлять им инфраструктуру доступа к украденной личной информации».

Минцифры также заявляет о доступе иностранных спецслужб к перепискам в Telegram. Глава ведомства Максут Шадаев говорил, что в Telegram было совершено 150 тыс. мошеннических преступлений, при этом более 30 тыс. из них было связано с диверсиями и терактами. Министр отмечал также, что после ограничения голосовых звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) число преступлений с использованием цифровых технологий и сервисов снизилось на 23%.

В пресс-службе мессенджера отмечали, что администрация не обнаружила взлома шифрования переписок со стороны иностранных спецслужб. «Утверждение российских властей о том, что наше шифрование было скомпрометировано, является преднамеренной фабрикацией, направленной на оправдание запрета Telegram», — ответили там.

Роскомнадзор принял решение ограничить звонки в иностранных мессенджерах в августе 2025 года. 10 февраля РБК со ссылкой на источник в индустрии информационных технологий и два источника в профильных ведомствах писал, что власти начали работу по замедлению Telegram в России. РКН позже подтвердил ввод «последовательных ограничений» в целях обеспечения безопасности россиян и соблюдения законодательства.

Материал дополняется.