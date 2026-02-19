 Перейти к основному контенту
Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Представители мессенджера назвали преднамеренной фабрикацией утверждение о взломе шифрования Telegram. Ранее глава Минцифры Шадаев заявил, что иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам в этом приложении
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Telegram не обнаружил взлома шифрования переписок со стороны иностранных спецслужб, сообщила Reuters пресс-служба мессенджера.

«Утверждение российских властей о том, что наше шифрование было скомпрометировано, является преднамеренной фабрикацией, направленной на оправдание запрета Telegram», — сказано в сообщении.

О доступе иностранных спецслужб к перепискам в Telegram накануне заявил министр цифрового развития Максут Шадаев. «При этом сейчас замедляется передача медиафайлов, но переписка не ограничивается. Наши военные могут продолжать там общение, но мы надеемся, что со временем они перейдут на другой мессенджер», — добавил он.

Шадаев объяснил причины ограничений в отношении Telegram
Политика
Максут Шадаев

Шадаев сообщил, что в Telegram было совершено 150 тыс. мошеннических преступлений. При этом более 30 тыс. из них, по словам министра, связано с диверсиями и терактами. Глава Минцифры добавил, что после ограничения голосовых звонков в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) число преступлений с использованием цифровых технологий и сервисов снизилось на 23%. Роскомнадзор принял решение ограничить звонки в иностранных мессенджерах в августе 2025 года.

10 февраля РБК со ссылкой на источник в индустрии информационных технологий и два источника в профильных ведомствах писал, что власти начали работу по замедлению Telegram в России. РКН позже подтвердил ввод «последовательных ограничений» в целях обеспечения безопасности россиян и соблюдения законодательства.

Что известно об ограничении работы Telegram в России
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Основатель Telegram Павел Дуров после сообщений о замедлении мессенджера в России заявил, что тот продолжит следовать принципу свободы слова и соблюдать приватность пользователей, «несмотря на давление». Накануне Telegram заблокировал 187 тыс. каналов и групп, нарушающих Условия пользования приложением, за сутки. 

Романов Илья
Telegram Минцифры
Максут Шадаев фото
Максут Шадаев
политик, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России
11 ноября 1979 года
Павел Дуров фото
Павел Дуров
предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
