0

РКН отреагировал на сообщения о полной блокировке Telegram с 1 апреля

Телеграм-канал Baza со ссылкой на источники сообщил, что Telegram в России будет полностью заблокирован с 1 апреля. РКН ответил РБК, что ведомству «нечего добавить» к ранее опубликованным сведениям по этой теме
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Роскомнадзор на просьбу прокомментировать сообщение о полной блокировке мессенджера Telegram в России с 1 апреля ответил, что ведомству «нечего добавить».

«Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу», — сообщили РБК в пресс-службе РКН.

В октябре Роскомнадзор сообщил, что начал частично ограничивать Telegram и WhatsApp (принадлежат Meta, которая признана экстремистской организацией в России и запрещена) для противодействия преступникам. 10 февраля в ведомстве подтвердили, что вводят «последовательные ограничения» для обеспечения безопасности данных россиян и соблюдения законодательства.

Телеграм-канал Baza ранее опубликовал пост о том, что Telegram в России будет полностью заблокирован с 1 апреля. По данным канала, с этой даты РКН приступит к тотальной блокировке мессенджера по аналогии с Instagram и Facebook (принадлежат Meta, которая признана экстремистской организацией в России и запрещена). Применяться мера будет на территории всей России: приложение не будет прогружаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы, уточнят канал.

Дума не поддержала запрос к Минцифры об основаниях блокировки Telegram
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ранее, 10 февраля, источники РБК сообщили, что Роскомнадзор решил начать работу по ограничению Telegram. Позже в ведомстве подтвердили, что вводят «последовательные ограничения» для обеспечения безопасности данных россиян и соблюдения законодательства. Основатель Telegram Павел Дуров в ответ заявил, что мессенджер продолжит следовать принципу свободы слова и соблюдать приватность пользователей, «несмотря на давление».

В Telegram заявляли, что активно борются с вредоносным использованием платформы, включая мошенничество, призывы к насилию и диверсиям.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова, Екатерина Шокурова Екатерина Шокурова
Роскомнадзор блокировка Telegram
