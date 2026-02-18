 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Шадаев объяснил причины ограничений в отношении Telegram

Шадаев: работу Telegram ограничили из-за нарушений законодательства
Максут Шадаев
Максут Шадаев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Глава Минцифры Максут Шадаев на заседании ИТ-комитета в ответ на вопрос о том, что будет с Telegram, напомнил депутатам, что они «сами в свое время поддержали закон о приземлении», за нарушение которого и ограничили работу Telegram, передает корреспондент РБК.

«Напомню, что большинство депутатов проголосовали за этот закон, когда его принимали. Кроме того, Telegram проигнорировал 150 тыс. запросов на удаление запрещенной информации, в том числе детской порнографии, распространение наркотиков и др.», — заявил Шадаев. Также важно, что 150 тыс. мошеннических преступлений было совершено в Telegram, из них более 30 тыс. связано с диверсией и терактом.

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада

Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального

В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа

Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов

В школьную программу добавят «служение»

Трамп призвал Украину стать более сговорчивой
Авторы
Екатерина Шокурова Екатерина Шокурова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 90,87 (-0,17) Инвестиции, 17 фев, 18:04 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 76,74 (+0,12) Инвестиции, 17 фев, 18:04
Украина ввела санкции против Лукашенко Политика, 11:03
В Госдепе США раскрыли детали предполагаемых ядерных испытаний Китая Политика, 11:01
Шадаев объяснил причины ограничений в отношении Telegram Политика, 10:58
ЕК предложит инвестировать в страны, граничащие с Россией и Украиной Политика, 10:53
Минздрав Чувашии сообщил о пострадавшем после атаки дронов Политика, 10:49
Сила места: как развивается восстановительный туризм Отрасли, 10:48
VK закрыл мессенджер «ТамТам» Технологии и медиа, 10:41
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Уоррен Баффетт сократил долю в Apple и инвестировал в New York Times Инвестиции, 10:32
Названы самые популярные регионы России для путешествий в феврале-марте Недвижимость, 10:30
ФСБ задержала готовившего теракт жителя Челябинска Политика, 10:24
Дефицит железа и сдвиг к сервиcным моделям: что ждет IT-рынок в 2026 годуПодписка на РБК, 10:22
Путин поздравил главу буддийской сангхи России с Белым месяцем Общество, 10:17
Второй день переговоров в Женеве. Трансляция с места переговоров Политика, 10:17
США предъявили обвинение капитану танкера, сменившего флаг на российский Политика, 10:17