Шадаев объяснил причины ограничений в отношении Telegram

Максут Шадаев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Глава Минцифры Максут Шадаев на заседании ИТ-комитета в ответ на вопрос о том, что будет с Telegram, напомнил депутатам, что они «сами в свое время поддержали закон о приземлении», за нарушение которого и ограничили работу Telegram, передает корреспондент РБК.

«Напомню, что большинство депутатов проголосовали за этот закон, когда его принимали. Кроме того, Telegram проигнорировал 150 тыс. запросов на удаление запрещенной информации, в том числе детской порнографии, распространение наркотиков и др.», — заявил Шадаев. Также важно, что 150 тыс. мошеннических преступлений было совершено в Telegram, из них более 30 тыс. связано с диверсией и терактом.

