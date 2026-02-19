 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Бортников сообщил о контактах с Дуровым, которые «к хорошему не привели»

Сейчас ФСБ не взаимодействуют с Дуровым по вопросу работы Telegram, заявил Бортников. По его словам, предыдущие контакты спецслужбы с основателем мессенджера ни к чему хорошему не привели
Александр Бортников
Александр Бортников (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

ФСБ в настоящее время не ведет никаких переговоров с основателем Telegram Павлом Дуровым, но они были прежде, сообщил глава спецслужбы Александр Бортников, отвечая на вопрос журналиста Александра Юнашева.

«С Дуровым? Сейчас нет <...> Мы раньше разговаривали, ни к чему хорошему это не привело, к большому сожалению, понимаете? Он преследует свои корыстные интересы, которые в конечном итоге реализуются наличием большого количества правонарушений — как детской преступности, о которой мы постоянно говорим, террористических актов, диверсий», — сказал он.

Бортников добавил, что «нужно работать, а не биться за свободу слова». По его словам, «никто ее не нарушает, а только защищает интересы граждан».

О контактах Дурова с российскими властями писал Николай Кононов — автор его биографии под названием «Популист». Описывая встречу основателя Telegram с российским президентом Владимиром Путиным в 2013 году, он отмечал, что предприниматель тогда воспринял ее как «односторонний разговор». В книге говорится, что в ходе встречи Путин, в частности, раскритиковал Дурова за противоправный контент во «ВКонтакте».

Факт встречи с Дуровым подтверждал и сам Путин. «Я один раз встречался с господином Дуровым в Москве много лет назад, он просто рассказывал о планах — я с бизнесом регулярно встречаюсь. И вот он тоже был на одной из встреч, в Кремле это было, я уже не помню когда, но много лет назад. Повторяю, он рассказывал о своих планах о развитии бизнеса», — сказал президент.

Telegram был разработан в августе 2013 года братьями Николаем и Павлом Дуровыми — создателями крупнейшей в России социальной сети «ВКонтакте» (ныне VK). Изначально штаб-квартира компании находилась в Берлине, затем переехала в Дубай. Весной 2018 года Telegram был заблокирован в России по решению суда. ФСБ тогда потребовала от платформы ключи шифрования для доступа к перепискам, но руководство мессенджера отказалось их предоставить. Власти решили разблокировать Telegram летом 2020 года.

10 февраля источники РБК сообщали, что власти приняли решение о замедлении работы Telegram в России. Тогда же Дуров отмечал, что мессенджер продолжит следовать принципу свободы слова и соблюдать приватность пользователей.

Автор новой биографии Дурова рассказал детали его встречи с Путиным
Политика
Павел Дуров

Как объяснял министр цифрового развития Максут Шадаев, российские власти поэтапно принимают меры для принуждения Telegram к соблюдению законов. По его словам, руководство мессенджера проигнорировало 150 тыс. запросов на удаление запрещенной информации. С помощью платформы было совершено 150 тыс. мошеннических преступлений, из которых более 30 тыс. связано с диверсиями и терактами, добавил он.

Также Шадаев заявил о доступе иностранных спецслужб к перепискам в Telegram. Представители мессенджера назвали это утверждение «преднамеренной фабрикацией» данных.

Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram еще в августе 2025 года, объяснив это мерами по противодействию преступной деятельности, осуществляемой при помощи мессенджеров.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Александр Бортников ФСБ Павел Дуров Telegram блокировка спецслужбы
Павел Дуров фото
Павел Дуров
предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
Александр Бортников фото
Александр Бортников
Директор ФСБ
15 ноября 1951 года
Материалы по теме
Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам
Технологии и медиа
Россияне пожаловались на сбой в работе Telegram
Технологии и медиа
Шадаев заявил, что военные могут продолжать общение в Telegram
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 90,27 (-0,6) Инвестиции, 18 фев, 17:47 Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 76,15 (-0,59) Инвестиции, 18 фев, 17:47
GAC раскрыл комплектации гибридного кроссовера S7 для России Авто, 14:43
В Липецкой области создали оперштаб после обрушения крыши цеха завода Общество, 14:42
Кузбасс договорился с РЖД о вывозе 55 млн тонн угля Бизнес, 14:39
IPC отреагировал на идею не давать россиянам визы на Паралимпиаду Спорт, 14:39
Пятерых спасли после обрушения крыши на «Моторинвесте» в Липецкой области Общество, 14:39
На столицу обрушился циклон «Валли»: отмены рейсов, пробки и сугробы Life, 14:39
Аэропорты Москвы обслужили более 400 рейсов в снегопад Общество, 14:39
Идеи правят деньгами
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Путин заявил о разочаровании многих россиян в зарубежных судах Политика, 14:38
АвтоВАЗ подал заявку на регистрацию товарного знака «Можно, а зачем?» Общество, 14:29
Поставщик «Калашникова» опроверг обвинения в афере на 35 млн руб. Общество, 14:27
В Липецкой области обрушилась крыша одного из цехов завода «Моторинвест» Общество, 14:23
La Repubblica узнала об идее не давать россиянам визы на Паралимпиаду Спорт, 14:21
Умер игравший против Карпова в матче за шахматную корону голландец Тимман Спорт, 14:17
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:15