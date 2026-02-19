Бортников сообщил о контактах с Дуровым, которые «к хорошему не привели»

Сейчас ФСБ не взаимодействуют с Дуровым по вопросу работы Telegram, заявил Бортников. По его словам, предыдущие контакты спецслужбы с основателем мессенджера ни к чему хорошему не привели

Александр Бортников (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

ФСБ в настоящее время не ведет никаких переговоров с основателем Telegram Павлом Дуровым, но они были прежде, сообщил глава спецслужбы Александр Бортников, отвечая на вопрос журналиста Александра Юнашева.

«С Дуровым? Сейчас нет <...> Мы раньше разговаривали, ни к чему хорошему это не привело, к большому сожалению, понимаете? Он преследует свои корыстные интересы, которые в конечном итоге реализуются наличием большого количества правонарушений — как детской преступности, о которой мы постоянно говорим, террористических актов, диверсий», — сказал он.

Бортников добавил, что «нужно работать, а не биться за свободу слова». По его словам, «никто ее не нарушает, а только защищает интересы граждан».

О контактах Дурова с российскими властями писал Николай Кононов — автор его биографии под названием «Популист». Описывая встречу основателя Telegram с российским президентом Владимиром Путиным в 2013 году, он отмечал, что предприниматель тогда воспринял ее как «односторонний разговор». В книге говорится, что в ходе встречи Путин, в частности, раскритиковал Дурова за противоправный контент во «ВКонтакте».

Факт встречи с Дуровым подтверждал и сам Путин. «Я один раз встречался с господином Дуровым в Москве много лет назад, он просто рассказывал о планах — я с бизнесом регулярно встречаюсь. И вот он тоже был на одной из встреч, в Кремле это было, я уже не помню когда, но много лет назад. Повторяю, он рассказывал о своих планах о развитии бизнеса», — сказал президент.

Telegram был разработан в августе 2013 года братьями Николаем и Павлом Дуровыми — создателями крупнейшей в России социальной сети «ВКонтакте» (ныне VK). Изначально штаб-квартира компании находилась в Берлине, затем переехала в Дубай. Весной 2018 года Telegram был заблокирован в России по решению суда. ФСБ тогда потребовала от платформы ключи шифрования для доступа к перепискам, но руководство мессенджера отказалось их предоставить. Власти решили разблокировать Telegram летом 2020 года.

10 февраля источники РБК сообщали, что власти приняли решение о замедлении работы Telegram в России. Тогда же Дуров отмечал, что мессенджер продолжит следовать принципу свободы слова и соблюдать приватность пользователей.

Как объяснял министр цифрового развития Максут Шадаев, российские власти поэтапно принимают меры для принуждения Telegram к соблюдению законов. По его словам, руководство мессенджера проигнорировало 150 тыс. запросов на удаление запрещенной информации. С помощью платформы было совершено 150 тыс. мошеннических преступлений, из которых более 30 тыс. связано с диверсиями и терактами, добавил он.

Также Шадаев заявил о доступе иностранных спецслужб к перепискам в Telegram. Представители мессенджера назвали это утверждение «преднамеренной фабрикацией» данных.

Роскомнадзор ограничил звонки в Telegram еще в августе 2025 года, объяснив это мерами по противодействию преступной деятельности, осуществляемой при помощи мессенджеров.