В Кремле отказались комментировать задержание бывшего принца Эндрю

Эндрю Маунтбаттен Виндзор, младший брат короля Великобритании Карла III, ранее известного как принц Эндрю, покидает полицейский участок Эйлшема на автомобиле в день своего ареста (Фото: Phil Noble / Reuters)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не хотели бы комментировать задержание принца Эндрю.

«Мы бы не хотели комментировать, это совсем не наше дело», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос, сообщает корреспондент РБК.

Материал дополняется