В Кремле отказались комментировать задержание бывшего принца Эндрю
Эндрю Маунтбаттен Виндзор, младший брат короля Великобритании Карла III, ранее известного как принц Эндрю, покидает полицейский участок Эйлшема на автомобиле в день своего ареста
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не хотели бы комментировать задержание принца Эндрю.
«Мы бы не хотели комментировать, это совсем не наше дело», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос, сообщает корреспондент РБК.
