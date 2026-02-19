 Перейти к основному контенту
Бывшего принца Эндрю отпустили после задержания по делу Эпштейна

Бывшего принца, лишенного королевских титулов из-за предполагаемых связей с Эпшейном, задержали 19 февраля. Покойная Вирджиния Джуффре заявляла в своих мемуарах о сексуальной связи с ним, когда ей было 17 лет
Принц Эндрю
Принц Эндрю (Фото: Phil Noble / Reuters)

Задержанного в рамках расследования дела против покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна бывшего принца Эндрю, младшего брата короля Великобритании Карла III, отпустили из полиции спустя 12 часов, передает Sky News.

Он выехал из полицейского участка на автомобиле, указывает телеканал.

О задержании Эндрю 19 февраля сообщили «Би-би-си» и The Telegraph, они же уточняли, что это связано с делом Эпштейна. Полиция не упоминала личность задержанного, сообщая, что ему около 60 лет. Эндрю Маунтбеттен-Виндзор (его полное имя) 66 лет.

Эпштейн, в 2008 году признавший вину в организации проституции и осужденный за изнасилование несовершеннолетней, летом 2019 года был задержан в США и обвинен в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний миллиардер покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда. Его подруга и сообщница, подданная Великобритании Гислейн Максвелл, отбывает 20-летний тюремный срок за пособничество в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Новая волна обсуждений связей Эпштейна с Эндрю начались после того, как были опубликованы мемуары покойной Вирджинии Джуффре. Последняя покончила с собой в апреле 2025 года. В своей книге «Ничья девочка» (Nobody's Girl) Джуффре утверждает, что Эндрю вступал с ней в интимную связь трижды. Первый раз, по ее словам, это произошло в 2001 году в лондонском доме Максвелл. The Guardian писала, что Джуффре тогда было 17 и бывший принц знал об этом.

Совместное фото Джуффре и Эндрю, где последний держит девушку за талию, публиковало The Mail. Бывший принц был вынужден оставить пост специального представителя Великобритании по международной торговле и инвестициям, который занимал как член королевской семьи.

Из-за возникшего скандала король Карл III решил лишить Эндрю титулов и почестей и выселить его из королевской резиденции. После задержания Эндрю монарх поддержал расследование, выразил обеспокоенность действия младшего брата и пообещал оказывать содействие следствию.

Кирилл Соколов
Принц Эндрю Джеффри Эпштейн задержание Великобритания Карл III
