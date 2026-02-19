 Перейти к основному контенту
Дело Эпштейна⁠,
0

Карл III заявил о поддержке расследования по делу бывшего принца Эндрю

Сюжет
Дело Эпштейна
Король&nbsp;Великобритании Карл III
Король Великобритании Карл III (Фото: Anthony Devlin / Getty Images)

Король Великобритании Карл III заявил, что с «глубокой обеспокоенностью» узнал о новостях о бывшем принце Эндрю и подозрениях в неправомерном поведении на государственной службе. Заявление опубликовано на сайте британской королевской семьи.

«Теперь предстоит полный, справедливый и надлежащий процесс расследования этого вопроса надлежащим образом и соответствующими органами. В этом, как я уже говорил, мы оказываем им полную и всестороннюю поддержку и содействие», — говорится в заявлении.

Карл III также отметил, что закон должен восторжествовать. Он добавил, что считает неуместным давать дальнейшие комментарии, пока продолжается процесс, и подчеркнул, что его семья продолжит выполнять свой долг и «служить вам всем».

Бывшего принца Эндрю задержали по делу Эпштейна
Политика
Принц Эндрю

Ранее полиция задержала бывшего принца Эндрю, сообщили газета The Telegraph и Би-би-си. Полиция не назвала имя задержанного, сославшись на регламент, но уточнила, что речь идет о мужчине «около 60 лет из Норфолка». По данным The Telegraph, задержание связано с расследованием против Эндрю в рамках обвинений по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Би-би-си приводит аналогичную информацию.

Инвестиционный банкир Эпштейн был осужден в 2008 году за склонение несовершеннолетней к проституции. Он был повторно задержан в США летом 2019-го. Тогда ему предъявили обвинения в торговле девушками, в том числе 14-летними, а также в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний Эпштейн покончил с собой в тюрьме, не дожидаясь суда.

30 октября король Великобритании Карл III лишил своего младшего брата королевских титулов. В заявлении Букингемского дворца говорилось, что санкции были необходимы, несмотря на то что принц Эндрю продолжает отрицать все обвинения, связанные с его дружбой с Эпштейном.

До этого, 17 октября, принц Эндрю сам отказался от титула герцога Йоркского и лишился членства в ордене Подвязки, который является высшим рыцарским орденом Великобритании.

Антонина Сергеева
Карл III Принц Эндрю Джеффри Эпштейн
Карл III Виндзор фото
Карл III Виндзор
монарх, Король Великобритании
14 ноября 1948 года
