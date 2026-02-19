Билл Гейтс отказался выступать на саммите по ИИ на фоне дела Эпштейна
Основатель Microsoft Билл Гейтс отказался выступать с речью на индийском саммите по ИИ всего за несколько часов до своего выступления, сообщает пресс-служба Фонда Гейтса в X.
Как пишет Bloomberg, это произошло на фоне критики в адрес Гейтса из-за его связи с финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в секс-торговле несовершеннолетними.
«После тщательного рассмотрения и чтобы обеспечить сохранение фокуса на ключевых приоритетах саммита по ИИ, господин Гейтс не будет выступать с программной речью. Фонд Гейтса будет представлен Анкуром Ворой, президентом отделений в Африке и Индии, который выступит позднее сегодня на саммите», — говорится в сообщении фонда.
Пресс-служба уточнила, что фонд по-прежнему полностью «привержен нашей работе в Индии по продвижению наших общих целей в области здравоохранения и развития».
Фонд Билла и Мелинды Гейтс (Bill & Melinda Gates Foundation), ранее известный как Фонд Уильяма Х. Гейтса, является частным фондом, основанным Биллом и Мелиндой Гейтс. Он был открыт в 2000 году и считается крупнейшим частным фондом в Соединенных Штатах с активами в размере $50,7 млрд. Основными целями фонда являются глобальное улучшение здравоохранения, сокращение нищеты, расширение образовательных возможностей и доступа к информационным технологиям.
В конце января Минюст США обнародовал по делу Эпштейна еще 3 млн страниц документов, а также более 2 тыс. видеороликов и 180 тыс. снимков.
После анализа новых данных издание The Telegraph сообщило о личных письмах Эпштейна, отправленные им самому себе в июле 2013 года. В этих письмах финансист резко критикует Гейтса, пишет, что тот заразился инфекцией после связи с «русскими девушками», и упоминает о просьбе скрыть это от тогдашней жены Гейтса Мелинды, с которой они развелись весной 2021 года после 27 лет брака. Эпштейн также утверждает, что Гейтс просил у него антибиотики, чтобы «тайком дать Мелинде».
В одном из писем Эпштейн заявляет, что был «втянут в серьезный супружеский спор между Мелиндой и Биллом». Газета приводит выдержки из письма, в которых финансист говорит, что его «просили и неправомерно вовлекали в действия, которые варьировались от морально неприемлемых до этически сомнительных».
Представитель Гейтса в интервью The Telegraph назвал утверждения из файлов ложными.
Гейтс заявлял, что у него не было с Эпштейном ни делового партнерства, ни дружбы. В августе 2021 года он назвал «большой ошибкой» общение с финансистом. «У меня было с ним несколько ужинов из-за того, что он говорил, что выделит миллиарды долларов в качестве добровольной помощи на развитие мирового здравоохранения. Это было неправдой. Эти отношения закончились. Проводить с ним время и верить ему было большой ошибкой», — сказал тогда Гейтс.
