Политика⁠,
0

Принц Эндрю съехал из Royal Lodge из‑за скандала с Эпштейном

Брат короля Великобритании съехал из Royal Lodge из‑за скандала с Эпштейном
Эндрю Маунтбеттен-Виндзор
Эндрю Маунтбеттен-Виндзор (Фото: Toby Melville / Reuters)

Брат короля Великобритании Карла III принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, лишенный титулов на фоне скандала из‑за сообщений о его связях с финансистом Джеффри Эпштейном, съехал из поместья Royal Lodge в Большом Виндзорском парке. Об этом сообщает Би-би-си.

Букингемский дворец ранее сообщал, что Маунтбеттен-Виндзор переедет из Royal Lodge в октябре — одновременно с отменой его титула принца. Позже дата отъезда была перенесена.

Полиция рассматривает сообщения Би-би-си о том, что одна женщина была отправлена в Великобританию Эпштейном для сексуального контакта с принцем. По данным BBC, встреча могла произойти в 2010 году в Royal Lodge.

Карл III лишил принца Эндрю последних королевских титулов
Общество
Принц Эндрю&nbsp;

Ранее Би-би-си сообщала о том, что среди опубликованных 30 января документов по делу Эпштейна были фотографии с мужчиной, похожим на экс-принца Эндрю.

30 октября король Великобритании Карл III лишил своего младшего брата, принца Эндрю, королевских титулов.

В заявлении Букингемского дворца подчеркивалось, что санкции были сочтены необходимыми, несмотря на то что принц Эндрю продолжает отрицать все обвинения, связанные с его дружбой с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

До этого, 17 октября, принц Эндрю сам отказался от титула герцога Йоркского и лишился членства в ордене Подвязки, который является высшим рыцарским орденом Великобритании.

Инвестиционный банкир Эпштейн, признавший вину в организации проституции и осужденный в 2008 году за изнасилование несовершеннолетней, был повторно задержан в США летом 2019-го. Тогда ему предъявили обвинения в торговле девушками, в том числе 14-летними, и в склонении их к проституции. В августе 2019 года 66-летний Эпштейн покончил с собой в тюрьме, не дождавшись суда.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

