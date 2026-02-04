Принц Эндрю съехал из Royal Lodge из‑за скандала с Эпштейном
Брат короля Великобритании Карла III принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, лишенный титулов на фоне скандала из‑за сообщений о его связях с финансистом Джеффри Эпштейном, съехал из поместья Royal Lodge в Большом Виндзорском парке. Об этом сообщает Би-би-си.
Букингемский дворец ранее сообщал, что Маунтбеттен-Виндзор переедет из Royal Lodge в октябре — одновременно с отменой его титула принца. Позже дата отъезда была перенесена.
Полиция рассматривает сообщения Би-би-си о том, что одна женщина была отправлена в Великобританию Эпштейном для сексуального контакта с принцем. По данным BBC, встреча могла произойти в 2010 году в Royal Lodge.
Ранее Би-би-си сообщала о том, что среди опубликованных 30 января документов по делу Эпштейна были фотографии с мужчиной, похожим на экс-принца Эндрю.
30 октября король Великобритании Карл III лишил своего младшего брата, принца Эндрю, королевских титулов.
В заявлении Букингемского дворца подчеркивалось, что санкции были сочтены необходимыми, несмотря на то что принц Эндрю продолжает отрицать все обвинения, связанные с его дружбой с американским финансистом Джеффри Эпштейном.
До этого, 17 октября, принц Эндрю сам отказался от титула герцога Йоркского и лишился членства в ордене Подвязки, который является высшим рыцарским орденом Великобритании.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Экс-премьер Израиля писал Эпштейну о встречах с Набиуллиной и Кудриным. Подробности
Bloomberg узнал, что войдет в новые санкции ЕС
Политологи оценили план США и Европы при срыве перемирия на Украине
В файлах Эпштейна нашли показания о знакомстве Дональда Трампа с Меланией
Зеленский рассказал о планах Украины на новом раунде переговоров
Когда проверка телефона в метро будет нарушением закона. Объяснение юристов