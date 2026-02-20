Эпштейну предлагали на выбор 400 девушек из модельных агентств Киева

Джеффри Эпштейн (Фото: Stephanie Keith / Getty Images)

Один из агентов американского финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за секс-торговлю несовершеннолетними, обсуждал с ним возможность подбора девушек в Киеве, упоминая около 400 кандидаток, сообщает «РИА Новости», со ссылкой на опубликованные Минюстом США файлы по делу финансиста.

В письме от 10 октября 2012 года с темой «Киев» отправитель (его имя в документах скрыто) пишет Эпштейну о женщине, связанной с модельными и свадебными агентствами на Украине. По словам автора письма, у нее «около 400 девушек» из агентств, базирующихся в Киеве. В сообщении говорится, что собеседник «только что» разговаривал с этой женщиной и та готова «показать всех», а также рассчитывает, что они с Эпштейном «проверят» девушек и обсудят «будущее сотрудничество».

В том же письме упоминаются модельные агентства в Киеве. Собеседник называет L-Models, указывая, что владельца зовут Стас, а также еще одно агентство, название которого в опубликованной версии документа скрыто. При этом он отмечает, что другие агентства небольшие и «в основном это дешевый эскорт».

Агентство также указывает на другое письмо из этой переписки, датированное 29 сентября 2011 года и написанное на русском языке, с темой «Юля», к которому приложены 34 фотографии. В тексте письма также содержится реклама одной из украинских онлайн-площадок с русскоязычным слоганом: «Никогда не покупали в интернете? Лучшее место для покупки онлайн».

Неизвестный получатель переслал письмо Эпштейну и сопроводил его комментарием: «Мне она нравится».

По информации Bloomberg, наследственный фонд Эпштейна согласился выплатить до $35 млн для урегулирования оставшихся исков предполагаемых жертв.

Компенсации предусмотрены для заявительниц, утверждавших о насилии с 1995 по 10 августа 2019 года. Фонд заплатит $35 млн, если таких женщин будет более 40, или $25 млн — если меньше. Ранее жертвам уже выплатили $121 млн (136 заявителей) и $48 млн (59 пострадавших).