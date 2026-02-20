 Перейти к основному контенту
Дело Эпштейна⁠,
0

Telegraph узнал, что задержание экс-принца Эндрю готовили несколько дней

Telegraph: полиция несколько дней готовила задержание экс-принца Эндрю
Сюжет
Дело Эпштейна
Принц Эндрю
Принц Эндрю (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Полиция несколько дней готовила операцию по задержанию Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, брата короля Великобритании Карла III, пишет The Telegraph. По данным издания, короля и Букингемский дворец заранее о предстоящем задержании не уведомляли.

Как утверждает The Telegraph, при подготовке подобной операции офицеру, который ведет расследование, необходимо запросить ордер на обыск и обосновать его. После получения разрешения полиция может перейти к планированию обыска и задержания, при этом детали операции должны оставаться конфиденциальными.

По информации издания, в операции участвовали около 20 сотрудников полиции долины Темзы при поддержке полиции Норфолка.

Газета также приводит слова бывшего сотрудника правоохранительных органов, который утверждает, что детективов, отобранных для операции, могли не посвящать в детали до финального инструктажа. По его версии, их могли вызвать в участок рано утром, а перед инструктажем попросить сдать мобильные телефоны.

Трамп назвал «позором» задержание экс-принца Эндрю
Политика
Принц&nbsp;Эндрю

19 февраля полиция задержала бывшего принца Эндрю, сообщили газета The Telegraph и Би-би-си. Полиция не назвала имя задержанного, сославшись на регламент, но уточнила, что речь идет о мужчине «около 60 лет из Норфолка». По данным The Telegraph, задержание связано с расследованием против Эндрю в рамках обвинений по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Би-би-си приводит аналогичную информацию.

Спустя 12 часов экс-принца отпустили из полиции.

Инвестиционный банкир Эпштейн был осужден в 2008 году за склонение несовершеннолетней к проституции. Он был повторно задержан в США летом 2019-го. Тогда ему предъявили обвинения в торговле девушками, в том числе 14-летними, а также в склонении их к проституции. В августе того же года 66-летний Эпштейн покончил с собой в тюрьме, не дожидаясь суда.

Король Великобритании Карл III заявил, что с «глубокой обеспокоенностью» узнал о новостях о бывшем принце Эндрю и подозрениях в неправомерном поведении на государственной службе.

В заявлении короля говорится, что «предстоит полный, справедливый и надлежащий процесс расследования» и что королевская семья оказывает «полную и всестороннюю поддержку и содействие» соответствующим органам. Карл III также отметил, что закон должен восторжествовать, и добавил, что не считает уместным давать дальнейшие комментарии, пока продолжается процесс.

