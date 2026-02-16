 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело Эпштейна⁠,
0

Полиция провела обыски в парижском институте из-за дела Эпштейна

Полиция Парижа провела обыски в Институте арабского мира из-за дела Эпштейна
Сюжет
Дело Эпштейна
Обыски в Институте арабского мира в Париже связаны с расследованием финансовых связей подавшего в отставку главы учреждения, экс-министра культуры Жака Ланга и его дочери с Эпштейном
Жак Ланг
Жак Ланг (Фото: Luc Nobout / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Французская полиция провела обыск в Институте арабского мира в Париже в рамках расследования в отношении бывшего главы учреждения, экс-министра культуры Франции Жака Ланга и его связей с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном, сообщает Franceinfo.

Бывший министр и его дочь Каролин находятся под следствием по обвинению в налоговом мошенничестве и отмывании денег, после того как стало известно об их предполагаемых финансовых связях с покойным финансистом.

Французская национальная финансовая прокуратура (PNF) заявила, что Институт арабского мира входит в число нескольких мест, где проводились обыски.

Politico узнало, что Британия просила не разглашать часть файлов Эпштейна
Политика
Морган Максуини

Расследование было начато 6 февраля, после публикации Mediapart материалов о предполагаемых финансовых связях между Лангом, его дочерью и Эпштейном. По данным издания, Каролин Ланг упоминается в завещании финансиста как получатель $5 млн, а также в документах об офшорной компании на Виргинских островах, созданной в 2016 году.

«В настоящее время проводятся обыски в разных местах, включая Институт арабского мира. Они служат частью предварительного расследования, начатого национальной финансовой прокуратурой 6 февраля по обвинению в налоговом мошенничестве и отмывании денег в отношении Жака Ланга и Каролин Ланг», — сообщила PNF.

Ланг ушел с поста президента Института арабского мира (IMA) 8 февраля на фоне новых публикаций о его связях с Эпштейном. Экс-министр объяснил, что текущая ситуация, связанная с «подозрениями и смешением фактов», наносит ущерб институту. По словам Ланга, он решил подать в отставку, чтобы «сохранить институт и его работу» и дать тому возможность «спокойно опровергать выдвинутые обвинения».

Перед этим Ланг был вызван в МИД для дачи объяснений. Они с дочерью заявили, что не знали о преступной деятельности Эпштейна.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Персоны
Юлия Волкова Юлия Волкова, Елена Чернышова
Джеффри Эпштейн Париж Франция обыски
Джеффри Эпштейн фото
Джеффри Эпштейн
финансист, организатор преступной сети
20 января 1953 года
Материалы по теме
Генпрокурор США опубликовала 300 фамилий знаменитостей из файлов Эпштейна
Политика
Эпштейн купил особняк в Нью-Йорке у экс-главы Victoria’s Secret за $20
Общество
Экс-стратег Трампа обсуждал с Эпштейном свержение папы римского
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 16:00
Путин присвоил звание народного артиста Денису Майданову Общество, 16:00
В США полиция задержала убийцу беженки из Украины Общество, 15:59
Путин исключил Сергея Иванова из состава Совета безопасности Политика, 15:56
В ЦБ рассказали, кто наиболее уязвим перед атаками кибермошенников Инвестиции, 15:52
Цены на газ в Европе упали на 6% и достигли минимума за месяц Инвестиции, 15:50
Рубио назвал «колоссальным» потраченный Трампом на Украину объем времени Политика, 15:48
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
«РИА Новости» узнало о неопределенной длительности переговоров в Женеве Политика, 15:48
Чукотка стала лидером по сумме переводов между мужьями и женами Радио, 15:47
Почему в России становится меньше ООО и больше ИППодписка на РБК, 15:44
Лукашенко заявил о сутках на обсуждение с Путиным «Совета мира» Трампа Политика, 15:43
Собянин сообщил о старте строительства станции метро «Луганская» в Москве Недвижимость, 15:43
Куренков заявил о находящихся в ПВР 23 тыс. россиян, включая 5 тыс. детей Общество, 15:42
Запрет голосовых звонков: как справиться бизнесу РБК и Frisbee, 15:40