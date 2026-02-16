Полиция провела обыски в парижском институте из-за дела Эпштейна

Обыски в Институте арабского мира в Париже связаны с расследованием финансовых связей подавшего в отставку главы учреждения, экс-министра культуры Жака Ланга и его дочери с Эпштейном

Жак Ланг (Фото: Luc Nobout / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Французская полиция провела обыск в Институте арабского мира в Париже в рамках расследования в отношении бывшего главы учреждения, экс-министра культуры Франции Жака Ланга и его связей с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном, сообщает Franceinfo.

Бывший министр и его дочь Каролин находятся под следствием по обвинению в налоговом мошенничестве и отмывании денег, после того как стало известно об их предполагаемых финансовых связях с покойным финансистом.

Французская национальная финансовая прокуратура (PNF) заявила, что Институт арабского мира входит в число нескольких мест, где проводились обыски.

Расследование было начато 6 февраля, после публикации Mediapart материалов о предполагаемых финансовых связях между Лангом, его дочерью и Эпштейном. По данным издания, Каролин Ланг упоминается в завещании финансиста как получатель $5 млн, а также в документах об офшорной компании на Виргинских островах, созданной в 2016 году.

«В настоящее время проводятся обыски в разных местах, включая Институт арабского мира. Они служат частью предварительного расследования, начатого национальной финансовой прокуратурой 6 февраля по обвинению в налоговом мошенничестве и отмывании денег в отношении Жака Ланга и Каролин Ланг», — сообщила PNF.

Ланг ушел с поста президента Института арабского мира (IMA) 8 февраля на фоне новых публикаций о его связях с Эпштейном. Экс-министр объяснил, что текущая ситуация, связанная с «подозрениями и смешением фактов», наносит ущерб институту. По словам Ланга, он решил подать в отставку, чтобы «сохранить институт и его работу» и дать тому возможность «спокойно опровергать выдвинутые обвинения».

Перед этим Ланг был вызван в МИД для дачи объяснений. Они с дочерью заявили, что не знали о преступной деятельности Эпштейна.