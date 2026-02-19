Политика,
0
The Telegraph сообщила о задержании принца Эндрю
Принц Эндрю
Полиция задержала принца Эндрю, сообщает The Telegraph. О задержании также пишет «Би-би-си».
Полиция отказалась назвать имя задержанного, но сообщила, что это мужчина в возрасте «около 60 лет».
Материал дополняется.
