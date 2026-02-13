 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Макрон заявил о необходимости для ЕС быть за столом переговоров

Макрон заявил, что ЕС должен быть за столом переговоров о будущем Европы и архитектуре ее безопасности. В связи с этим он призывал ЕС быть готовым к диалогу с Москвой

Европа должна быть готовой к переговорам с Россией по вопросам будущего континента, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи лидеров ЕС. Его выступление опубликовано в аккаунте Елисейского дворца в Х.

«У нас, европейцев, есть вопросы для обсуждения. Именно поэтому мы должны быть за столом переговоров, когда речь идет о процветании, будущем Европы и архитектуре безопасности. Все это сейчас нужно подготовить на европейском уровне, чтобы в нужный момент быть готовыми к обсуждению с Россией», — сказал французский президент (цитата по ТАСС).

Макрон в последние месяцы не раз выступал за возобновление диалога ЕС с Россией. Его поддерживают другие лидеры европейских стран, в частности, премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Politico писало, что в ЕС обсуждают возможность назначения спецпосланника по Украине, который также будет контактировать с Москвой. Будущий переговорщик, в частности, должен не допустить, что «США заключат сделку с Россией за их спиной».

Президент Кипра призвал Европу возобновить прямые контакты с Путиным
Политика
Никос Христодулидис

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас, в свою очередь, 10 февраля заявила, что Евросоюз предложит список уступок, которые Европа должна потребовать от России в рамках урегулирования конфликта на Украине. «Всем, кто сидит за столом переговоров, включая русских и американцев, необходимо понимать, что для принятия решения необходимо согласие европейцев. И для этого у нас тоже есть условия», — сказала она.

В Кремле отмечали, что в Европе образовались два лагеря: тех, кто выступает за возобновление диалога с Москвой, и тех, кто не поддерживает эту идею. «Это политическая неграмотность, политическая близорукость, не более того», — охарактеризовал позицию последних пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

