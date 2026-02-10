 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Мирный план по Украине
Европа составит список уступок, которые потребует от России

Каллас: Европа составит список уступок, которые потребует от России
Сюжет
Мирный план по Украине
Евросоюз хочет вступить в переговоры по Украине не с общими заявлениями, а со списком требований к Москве. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа намерена выдвинуть условия к России
Кая Каллас
Кая Каллас (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что предложит список уступок, которые Европа должна потребовать от России в рамках урегулирования конфликта на Украине, передает Reuters.

«Всем, кто сидит за столом переговоров, включая русских и американцев, необходимо понимать, что для принятия решения необходимо согласие европейцев. И для этого у нас тоже есть условия. И эти условия мы должны выдвигать не к украинцам, на которых и так оказывается сильное давление, а к русским», — заявил Каллас журналистам.

Каллас оценила идею назначить спецпосланника ЕС на переговоры по Украине
Политика
Кая Каллас

Всем сторонам придется пойти на уступки для урегулирования конфликта на Украине, заявлял ранее президент США Дональд Трамп.

Европе все равно придется вести диалог с Россией, однако для этого ей нужен единый план, которого у ЕС не было, объяснял еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс. По его мнению, у Евросоюза нет собственной стратегии урегулирования конфликта на Украине. 

Немецкий канцлер Фридрих Мерц подчеркивал, что европейцы хотят внести свой вклад в завершение конфликта. «Но мы будем делать это только скоординированным образом. Мы будем делать это только скоординированным образом с Украиной, и мы будем делать это только скоординированным образом с Америкой», — заключил он.

Россия выступает за завершение военного конфликта с Украиной путем устранения его «первопричин». Условием мира Владимир Путин называл вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. По словам российского лидера, Донбасс является исторической территорией России и Москва вернет его военным или любым другим путем.

Путин заявлял в 2025 году, что у Европы «нет мирной повестки» и она находится «на стороне войны». Российский лидер называл предложения из Брюсселя по урегулированию конфликта на Украине неприемлемыми для Москвы, цель которых — блокирование мирного процесса.

Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году

Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас

Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Илья Трапезников
Переговоры Европейский Союз уступки мирные переговоры
Кая Каллас фото
Кая Каллас
политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
