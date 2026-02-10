Европа составит список уступок, которые потребует от России

Евросоюз хочет вступить в переговоры по Украине не с общими заявлениями, а со списком требований к Москве. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа намерена выдвинуть условия к России

Кая Каллас (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что предложит список уступок, которые Европа должна потребовать от России в рамках урегулирования конфликта на Украине, передает Reuters.

«Всем, кто сидит за столом переговоров, включая русских и американцев, необходимо понимать, что для принятия решения необходимо согласие европейцев. И для этого у нас тоже есть условия. И эти условия мы должны выдвигать не к украинцам, на которых и так оказывается сильное давление, а к русским», — заявил Каллас журналистам.

Всем сторонам придется пойти на уступки для урегулирования конфликта на Украине, заявлял ранее президент США Дональд Трамп.

Европе все равно придется вести диалог с Россией, однако для этого ей нужен единый план, которого у ЕС не было, объяснял еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс. По его мнению, у Евросоюза нет собственной стратегии урегулирования конфликта на Украине.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц подчеркивал, что европейцы хотят внести свой вклад в завершение конфликта. «Но мы будем делать это только скоординированным образом. Мы будем делать это только скоординированным образом с Украиной, и мы будем делать это только скоординированным образом с Америкой», — заключил он.

Россия выступает за завершение военного конфликта с Украиной путем устранения его «первопричин». Условием мира Владимир Путин называл вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. По словам российского лидера, Донбасс является исторической территорией России и Москва вернет его военным или любым другим путем.

Путин заявлял в 2025 году, что у Европы «нет мирной повестки» и она находится «на стороне войны». Российский лидер называл предложения из Брюсселя по урегулированию конфликта на Украине неприемлемыми для Москвы, цель которых — блокирование мирного процесса.