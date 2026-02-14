Польша усомнилась в праве США на ведущую роль в переговорах по Украине

МИД Польши считает, что Европа должна получить место за столом переговоров по Украине, поскольку на нее ложится бремя последствий конфликта. Затраты Вашингтона в последний год на помощь Киеву «были близки к нулю», заявил Сикорский

Радослав Сикорский (Фото: Igor Jakubowski / Keystone Press Agency / Global Look Press)

США больше не могут играть ведущую роль в переговорах по Украине, так как они теперь почти не платят за поставляемое Киеву вооружение, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Его слова приводит The Guardian.

По его словам, Европе следует предоставить место за столом переговоров, поскольку на нее ложится наибольшая тяжесть последствий конфликта.

Сикорский считает, что раньше для США было вполне естественно играть ведущую роль в этих переговорах, поскольку именно они предоставляли основную часть военной помощи и использовали стратегическую разведку в пользу Киева. Однако ситуация в прошлом году изменилась и затраты Вашингтона «были близки к нулю».

«Если мы платим, если это влияет на нашу безопасность, а не только на безопасность Украины, то мы заслуживаем места за столом переговоров, потому что исход этой войны повлияет и на нас», — заявил Сикорский.

Следующий раунд трехсторонних переговоров по Украине пройдет в Женеве 17–18 февраля. Европейцев там не будет, уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Пекин приветствовал тот факт, что Европа «набралась смелости» для возобновления диалога с Россией. «Европа не должна быть в меню, а должна быть за столом переговоров», — заявил глава китайского МИДа Ван И. Он призвал страны Европы представить собственный план по урегулированию конфликта на Украине.

13 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ЕС должен быть за столом переговоров об архитектуре безопасности и будущем Европы. Он также в очередной раз заявил о желании установить прозрачный канал связи с Россией. С декабря прошлого года он уже несколько раз делал аналогичные заявления.

В Кремле отмечали, что в Европе образовалось два лагеря: те, кто выступает за возобновление диалога с Москвой, и те, кто не поддерживает эту идею. «Это политическая неграмотность, политическая близорукость, не более того», — охарактеризовал позицию последних пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.