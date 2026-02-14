 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

Польша усомнилась в праве США на ведущую роль в переговорах по Украине

Сюжет
Мирный план по Украине
МИД Польши считает, что Европа должна получить место за столом переговоров по Украине, поскольку на нее ложится бремя последствий конфликта. Затраты Вашингтона в последний год на помощь Киеву «были близки к нулю», заявил Сикорский
Радослав Сикорский
Радослав Сикорский (Фото: Igor Jakubowski / Keystone Press Agency / Global Look Press)

США больше не могут играть ведущую роль в переговорах по Украине, так как они теперь почти не платят за поставляемое Киеву вооружение, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Его слова приводит The Guardian.

По его словам, Европе следует предоставить место за столом переговоров, поскольку на нее ложится наибольшая тяжесть последствий конфликта.

Сикорский считает, что раньше для США было вполне естественно играть ведущую роль в этих переговорах, поскольку именно они предоставляли основную часть военной помощи и использовали стратегическую разведку в пользу Киева. Однако ситуация в прошлом году изменилась и затраты Вашингтона «были близки к нулю».

«Если мы платим, если это влияет на нашу безопасность, а не только на безопасность Украины, то мы заслуживаем места за столом переговоров, потому что исход этой войны повлияет и на нас», — заявил Сикорский.

Следующий раунд трехсторонних переговоров по Украине пройдет в Женеве 17–18 февраля. Европейцев там не будет, уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Глава МИД Китая заявил об осмелевшей для переговоров с Россией Европе
Политика
Ван И

Ранее Пекин приветствовал тот факт, что Европа «набралась смелости» для возобновления диалога с Россией. «Европа не должна быть в меню, а должна быть за столом переговоров», — заявил глава китайского МИДа Ван И. Он призвал страны Европы представить собственный план по урегулированию конфликта на Украине.

13 февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ЕС должен быть за столом переговоров об архитектуре безопасности и будущем Европы. Он также в очередной раз заявил о желании установить прозрачный канал связи с Россией. С декабря прошлого года он уже несколько раз делал аналогичные заявления.

В Кремле отмечали, что в Европе образовалось два лагеря: те, кто выступает за возобновление диалога с Москвой, и те, кто не поддерживает эту идею. «Это политическая неграмотность, политическая близорукость, не более того», — охарактеризовал позицию последних пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Валерия Доброва
Польша Радослав Сикорский США Европа Украина
Материалы по теме
Глава МИД Китая заявил об осмелевшей для переговоров с Россией Европе
Политика
FT узнала, что Рубио пропустил встречу с европейцами в Мюнхене
Политика
Песков сообщил ТАСС, что европейцев не будет на переговорах в Женеве
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Аэропорт Краснодара ограничил прием и отправление рейсов Политика, 21:01
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Зеленский заявил о желании завершить конфликт на Украине до конца года Политика, 20:58
Путин поздравил президента Ирана с 47-й годовщиной исламской революции Политика, 20:49
Российский боксер нокаутировал соотечественника в бою за титул WBA Спорт, 20:47
Восемь человек пострадали при взрыве газгольдера в Сергиевом Посаде Общество, 20:40
Роналду вернулся в стартовый состав «Ан‑Насра» после бойкота Спорт, 20:25
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Гуменника позвали на показательные выступления. Что происходит на Играх Спорт, 20:20
Слуцкий объяснил, почему не хочет возвращаться к работе в РПЛ Спорт, 20:13
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
В World Curling ответили на слова шведов о жульничестве Канады на Играх Спорт, 19:58
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 19:52
Подросток погиб при сходе снега с хоккейного корта в Югре Общество, 19:49
Польша усомнилась в праве США на ведущую роль в переговорах по Украине Политика, 19:42