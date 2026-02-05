 Перейти к основному контенту
Переговоры России и Украины⁠,
Эксперты оценили шансы Европы на участие в переговорах по Украине

Богуславская: переговорщикам по Украине прогресс важнее, чем участие Европы
Переговоры России и Украины
Военная операция на Украине
Мирный план по Украине
Радио РБК
На фоне встреч в ОАЭ европейцы выдвигают идеи о восстановлении связей с Россией, они не хотят быть «меню за столом переговоров». Сейчас участникам переговоров прогресс важнее, чем физическое участие в них Европы, считают эксперты
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Возможное присоединение европейских лидеров к переговорам о мирном урегулировании между Россией и Украиной на нынешнем этапе внесет технические сложности в процесс, заявила в эфире Радио РБК старший преподаватель кафедры американских исследований СПБГУ Юлия Богуславская.

«Расширение количества участников, появление каких-то новых голосов, новых идей может, напротив, стать деструктивным фактором», — считает Богуславская. По ее мнению, в современных условиях Европа может претендовать на то, чтобы ее информировали о ходе консультаций и «ограниченно прислушивались» к ее точке зрения. Сейчас для участников переговоров важнее прогресс, чем непосредственное физическое участие во встречах представителей Европы, полагает эксперт.

В то же время, отмечает Богуславская, западные государства осознают, что конфликт не может быть разрешен «на тех условиях, которые они видели для себя в 2022 году». В связи с этим им нужно налаживать связи с Россией, в том числе экономические, и решать вопросы в сфере безопасности.

Лавров сообщил о «подпольных» контактах лидеров Европы с Россией
Политика
Сергей Лавров

Президент Ассоциации евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархалина, комментируя сообщения о визите в Москву Эмманюэля Бонна, дипломатического советника французского лидера Эмманюэля Макрона, отметила, что Париж хочет восстановить положение Европы за столом переговоров, посвященных «будущей архитектуре европейской безопасности».

По словам Пархалиной, на фоне трехсторонних встреч России, Украины и США в Абу-Даби Европа «не хочет сейчас быть в качестве меню на столе переговоров». Она напомнила слова премьера Канады Марка Карни, заявившего на Всемирном экономическом форуме в Давосе: «Средние державы должны действовать вместе, потому что, если нас нет за столом, мы становимся частью меню».

В связи с этим европейские страны выдвигают разные идеи, в том числе о назначении спецпредставителя от Европы для переговоров с Россией, отметила Пархалина. «Сейчас уже понятно, что Европа, конечно, должна участвовать в будущих дискуссиях, обсуждении вопросов, ключевых вопросов европейской безопасности, будущей архитектуры европейской безопасности», — заключила она.

После того как в декабре Макрон призвал ЕС возобновить диалог с Россией в рамках мирного урегулирования, в Кремле заявили: «Если есть обоюдная политическая воля, то это можно только положительно оценить». В то же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков усомнился, что европейские лидеры могли внести позитивный вклад в американский проект мирного плана, «учитывая их настрой».

По словам главы МИДа Сергея Лаврова, лидеры европейских стран иногда «подпольно» вступают в диалог с Россией и просят не объявлять о контактах. Он считает, что европейцы из-за бескомпромиссной позиции по урегулированию между Москвой и Киевом «попали в собственную ловушку».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Переговоры Европа Украина Военная операция на Украине
