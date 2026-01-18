 Перейти к основному контенту
Политика
0

Макрон предложит ЕС ввести ответные меры против США

Le Figaro: Макрон предложит ЕС ввести санкции против США в ответ на пошлины
Президент Франции Эмманюэль Макрон пригрозил добиваться активации инструмента ЕС по борьбе с принуждением в случае реализации торговых пошлин, о которых заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Le Figaro
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Yoan Valat / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон запросит активацию инструмента Евросоюза по борьбе с принуждением (ACI), если угрозы введения пошлин, выдвинутые лидером США Дональдом Трампом, будут реализованы. Об этом пишут Le Figaro и AFP со ссылкой на команду французского президента. 

«Угрозы со стороны США в отношении торговых отношений ставят под сомнение действительность соглашения о таможенных пошлинах, заключенного между Европейским союзом и Соединенными Штатами в июле прошлого года», — передает Le Figaro слова близкого соратника Макрона.

AFP сообщает, что президент Франции «на протяжении всего дня на связи со своими европейскими партнерами».

Инструмент борьбы с принуждением (Anti-Coercion Instrument, ACI), который был оформлен и вступил в силу в конце 2023 года, в ЕС называют «торговой базукой», он предоставляет европейским институтам расширенные полномочия для ответных экономических мер. Впервые о его использовании заговорили в июле 2025 года в качестве ответной меры на введенные президентом США Дональдом Трампом 30-процентные пошлины на товары из Европы, писал Bloomberg.

Механизм позволяет вводить дополнительные налоги и сборы для технологических корпораций, точечно ограничивать инвестиции, сужать или закрывать доступ к рынку Евросоюза и его отдельным секторам, а также запрещать компаниям участие в тендерах на государственные контракты.

Le Figaro указала, что для применения инструмента  требуется квалифицированное большинство государств — членов ЕС. 

Ранее Дональд Трамп объявил о введении пошлины 10% против восьми европейских стран (Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии) из-за Гренландии с 1 февраля 2026 года. Таким образом, пошлины на товары из этих стран увечились бы до 35%.

Франция, Германия, Швеция и Норвегия отправили в Гренландию свои войска на фоне растущего напряжения вокруг претензий США на остров и угроз американского президента Дональда Трампа, писало Politico. Военные из европейских стран на этой неделе начали прибывать на остров в рамках операции «Арктическая стойкость» (Arctic Endurance).

Авторы
Теги
Персоны
Илья Трапезников
американские санкции ответные санкции США Франция Дональд Трамп Эмманюэль Макрон Евросоюз
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Эмманюэль Макрон фото
Эмманюэль Макрон
политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
