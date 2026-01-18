Макрон предложит ЕС ввести ответные меры против США

Le Figaro: Макрон предложит ЕС ввести санкции против США в ответ на пошлины

Президент Франции Эмманюэль Макрон пригрозил добиваться активации инструмента ЕС по борьбе с принуждением в случае реализации торговых пошлин, о которых заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Le Figaro

Эмманюэль Макрон (Фото: Yoan Valat / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон запросит активацию инструмента Евросоюза по борьбе с принуждением (ACI), если угрозы введения пошлин, выдвинутые лидером США Дональдом Трампом, будут реализованы. Об этом пишут Le Figaro и AFP со ссылкой на команду французского президента.

«Угрозы со стороны США в отношении торговых отношений ставят под сомнение действительность соглашения о таможенных пошлинах, заключенного между Европейским союзом и Соединенными Штатами в июле прошлого года», — передает Le Figaro слова близкого соратника Макрона.

AFP сообщает, что президент Франции «на протяжении всего дня на связи со своими европейскими партнерами».

Инструмент борьбы с принуждением (Anti-Coercion Instrument, ACI), который был оформлен и вступил в силу в конце 2023 года, в ЕС называют «торговой базукой», он предоставляет европейским институтам расширенные полномочия для ответных экономических мер. Впервые о его использовании заговорили в июле 2025 года в качестве ответной меры на введенные президентом США Дональдом Трампом 30-процентные пошлины на товары из Европы, писал Bloomberg. Механизм позволяет вводить дополнительные налоги и сборы для технологических корпораций, точечно ограничивать инвестиции, сужать или закрывать доступ к рынку Евросоюза и его отдельным секторам, а также запрещать компаниям участие в тендерах на государственные контракты.

Le Figaro указала, что для применения инструмента требуется квалифицированное большинство государств — членов ЕС.

Ранее Дональд Трамп объявил о введении пошлины 10% против восьми европейских стран (Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии) из-за Гренландии с 1 февраля 2026 года. Таким образом, пошлины на товары из этих стран увечились бы до 35%.

Франция, Германия, Швеция и Норвегия отправили в Гренландию свои войска на фоне растущего напряжения вокруг претензий США на остров и угроз американского президента Дональда Трампа, писало Politico. Военные из европейских стран на этой неделе начали прибывать на остров в рамках операции «Арктическая стойкость» (Arctic Endurance).