Во Франции пришли с обысками в офис X

Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press

Прокуратура Парижа сообщила об обысках во французском офисе соцсети X в рамках расследования, начатого в январе 2025 года из-за работы алгоритмов платформы. Об этом сообщает BFMTV.

Обыски проводит подразделение прокуратуры по борьбе с киберпреступностью, к работе привлечен Европол.

X принадлежит миллиардеру Илону Маску.

В январе 2025 года французская прокуратура начала расследование после обвинений X в использовании алгоритма в целях иностранного вмешательства. Основанием стали две жалобы — от депутата французского парламента и от высокопоставленного чиновника. В июле 2025 дело было передано французской полиции, в этом же месяце компания X отвергла обвинения французских властей, назвав расследование «политически мотивированым».

Париж потребовал у компании доступ к алгоритму рекомендаций платформы, а также к данным «обо всех публикациях пользователей на платформе».

Материал дополняется.