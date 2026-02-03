Во Франции пришли с обысками в офис X
Прокуратура Парижа сообщила об обысках во французском офисе соцсети X в рамках расследования, начатого в январе 2025 года из-за работы алгоритмов платформы. Об этом сообщает BFMTV.
Обыски проводит подразделение прокуратуры по борьбе с киберпреступностью, к работе привлечен Европол.
X принадлежит миллиардеру Илону Маску.
В январе 2025 года французская прокуратура начала расследование после обвинений X в использовании алгоритма в целях иностранного вмешательства. Основанием стали две жалобы — от депутата французского парламента и от высокопоставленного чиновника. В июле 2025 дело было передано французской полиции, в этом же месяце компания X отвергла обвинения французских властей, назвав расследование «политически мотивированым».
Париж потребовал у компании доступ к алгоритму рекомендаций платформы, а также к данным «обо всех публикациях пользователей на платформе».
Материал дополняется.
