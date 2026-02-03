 Перейти к основному контенту
Бизнес⁠,
0

Во Франции пришли с обысками в офис X

Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press

Прокуратура Парижа сообщила об обысках во французском офисе соцсети X в рамках расследования, начатого в январе 2025 года из-за работы алгоритмов платформы. Об этом сообщает BFMTV.

Обыски проводит подразделение прокуратуры по борьбе с киберпреступностью, к работе привлечен Европол.

X принадлежит миллиардеру Илону Маску.

В январе 2025 года французская прокуратура начала расследование после обвинений X в использовании алгоритма в целях иностранного вмешательства. Основанием стали две жалобы — от депутата французского парламента и от высокопоставленного чиновника. В июле 2025 дело было передано французской полиции, в этом же месяце компания X отвергла обвинения французских властей, назвав расследование «политически мотивированым».

Париж потребовал у компании доступ к алгоритму рекомендаций платформы, а также к данным «обо всех публикациях пользователей на платформе».

Материал дополняется.

Персоны
Илон Маск фото
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
