Дуров после обыска в офисе X в Париже призвал не заблуждаться

Фото: Kiran Ridley / Getty Images

Французская полиция проводит обыски в офисе социальной сети X в Париже. Об этом сообщил основатель Telegram Павел Дуров в своем аккаунте в X, отметив, что Франция преследует все соцсети.

«Французская полиция сейчас проводит обыски в офисе X в Париже. Франция — единственная страна в мире, которая уголовно преследует все социальные сети, предоставляющие людям определенную степень свободы (Telegram, X, TikTok...)», — написал Дуров.

«Не заблуждайтесь: это не свободная страна», — добавил он.

Прокуратура Франции вызвала Илона Маска (владельца социальной сети X) на допрос 20 апреля 2026 года..

Материал дополняется