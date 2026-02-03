 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Бизнес⁠,
0

Дуров после обыска в офисе X в Париже призвал не заблуждаться

Дуров после обыска в офисе X в Париже: не заблуждайтесь о Франции
Фото: Kiran Ridley / Getty Images
Фото: Kiran Ridley / Getty Images

Французская полиция проводит обыски в офисе социальной сети X в Париже. Об этом сообщил основатель Telegram Павел Дуров в своем аккаунте в X, отметив, что Франция преследует все соцсети.

«Французская полиция сейчас проводит обыски в офисе X в Париже. Франция — единственная страна в мире, которая уголовно преследует все социальные сети, предоставляющие людям определенную степень свободы (Telegram, X, TikTok...)», — написал Дуров.

«Не заблуждайтесь: это не свободная страна», — добавил он.

Во Франции пришли с обысками в офис X
Бизнес
Фото:Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press

Прокуратура Франции вызвала Илона Маска (владельца социальной сети X) на допрос 20 апреля 2026 года..

Материал дополняется

Персоны
Антонина Сергеева
Павел Дуров Франция обыски Telegram TikTok социальные сети
Павел Дуров фото
Павел Дуров
предприниматель, основатель «ВКонтакте» и Telegram
10 октября 1984 года
Илон Маск фото
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
