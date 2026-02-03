Дуров после обыска в офисе X в Париже призвал не заблуждаться
Французская полиция проводит обыски в офисе социальной сети X в Париже. Об этом сообщил основатель Telegram Павел Дуров в своем аккаунте в X, отметив, что Франция преследует все соцсети.
«Французская полиция сейчас проводит обыски в офисе X в Париже. Франция — единственная страна в мире, которая уголовно преследует все социальные сети, предоставляющие людям определенную степень свободы (Telegram, X, TikTok...)», — написал Дуров.
«Не заблуждайтесь: это не свободная страна», — добавил он.
Прокуратура Франции вызвала Илона Маска (владельца социальной сети X) на допрос 20 апреля 2026 года..
Материал дополняется
