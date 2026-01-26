В ЕС начали расследование в отношении Grok Маска из-за «раздевающего» ИИ

ИИ-инструмент позволяет изменять фотографии людей и создавать эротические дипфейки, в том числе путем удаления одежды или постановки в откровенные позы. ЕК называла провокационные изображения женщин и детей «отвратительными»

Илон Маск (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Еврокомиссия начала расследование в отношении чат-бота Grok, запущенного компанией американского предпринимателя Илона Маска xAI, из-за ИИ-инструмента, который позволяет изменять фотографии людей и создавать эротические дипфейки, в том числе путем удаления одежды или постановки в откровенные позы. Об этом сообщила член Европарламента Регина Доэрти, передает Reuters.

По ее словам, в ходе расследования будет дана оценка соблюдения X обязательств в соответствии с законодательством ЕС в области цифровых технологий, включая требования, касающиеся снижения рисков, управления контентом и защиты основных прав.

«Это дело поднимает очень серьезные вопросы о том, выполняют ли платформы свои юридические обязательства по надлежащей оценке рисков и предотвращению распространения незаконного и вредоносного контента», — цитирует Reuters заявление Доэрти.

Представитель Еврокомиссии и X не ответили на запросы агентства о комментариях.

В начале января ЕК раскритиковала провокационные изображения женщин и детей в X. По данным Reuters, встроенный в X чат-бот с искусственным интеллектом Grok по запросу выдавал изображения полуобнаженных женщин и несовершеннолетних. Представитель ЕК Тома Ренье заявил, что комиссия осведомлена о том, что X предлагает режим Grok Imagine — Spicy Mode, который позволяет создавать полуобнаженный и другой провокационный контент, ослабляя фильтры платформы.

«Это незаконно. Это ужасно. Это отвратительно. Мы так считаем, и этому нет места в Европе», — подчеркнул Ренье.

Британский регулятор Ofcom потребовал от X объяснить, как Grok удалось создавать изображения людей без одежды. «Мы срочно связались с X и xAI, чтобы понять, какие шаги они предприняли для выполнения своих юридических обязанностей по защите пользователей в Великобритании», — сообщил представитель регулятора.

В X предупреждали пользователей о недопустимости использования Grok для создания незаконного контента, в том числе с участием детей, сообщает Би-би-си. Маск говорил, что любой, кто попросит ИИ создать незаконный контент, «пострадает от тех же последствий», что и если бы он загрузил его сам.

В политике xAI запрещается «изображение людей в порнографических целях», однако пользователи используют Grok для цифрового раздевания людей без их согласия. В частности, среди изображений, которые подверглись обработке, — снимки принцессы Уэльской Кэтрин (Кейт Миддлтон), супруги наследника британского престола принца Уэльского Уильяма.