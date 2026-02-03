 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Испании объявили о планах запретить соцсети для детей младше 16 лет

Фото: Stas Knop / Shutterstock
Фото: Stas Knop / Shutterstock

В Испании планируют запретить использование социальных сетей для подростков младше 16 лет. Об этом сообщил премьер-министр страны Педро Санчес на саммите лидеров в ОАЭ, передает The Guardian.

«Испания запретит доступ к социальным сетям для несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. Платформы будут обязаны внедрить эффективные системы проверки возраста, а не просто галочки», — сказал он.

По словам премьер-министра, Испания присоединилась к пяти другим европейским странам — «коалиции тех, кто готов к цифровым технологиям», для координации и обеспечения соблюдения трансграничного регулирования.

О каких странах идет речь, Санчес не уточнил.

Во Франции депутаты поддержали закон о запрете соцсетей для детей
Политика
Фото:Mathieu Thomasset / Reuters

Ранее аналогичные ограничительные меры были введены в Австралии — в декабре прошлого года там вступил в силу закон, запрещающий подросткам младше 16 лет пользоваться социальными сетями.

Похожие инициативы обсуждаются и во Франции — Национальное собрание в первом чтении одобрило законопроект о запрете доступа к соцсетям для детей до 15 лет.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил, как идут дела с урегулированием конфликта на Украине

Девятиклассник напал на школу в Уфе. Подробности

Сможет ли встреча Трампа и Петро предотвратить интервенцию США в Колумбии

Сокуров оценил передачу «Ленфильма» Петербургу фразой «кино не игрушка»

Аудитория российских онлайн-кинотеатров выросла на треть

FT раскрыла план ответа США и Европы в случае нарушения мира на Украине
Авторы
Теги
Александра Озерова
Испания соцсети подростки Педро Санчес запрет
Материалы по теме
Во Франции депутаты поддержали закон о запрете соцсетей для детей
Политика
Во Франции изучат запрет соцсетей для детей до 15 лет
Общество
В Думе ответили на идею запретить соцсети для детей
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 февраля
EUR ЦБ: 91,25 (+0,78) Инвестиции, 02 фев, 17:27 Курс доллара на 3 февраля
USD ЦБ: 77,02 (+1,29) Инвестиции, 02 фев, 17:27
Трамп заявил об «ожидании с нетерпением» закрытия The New York Times Политика, 17:33
СК показал видео допроса подозреваемого в убийстве 9-летнего мальчика Общество, 17:29
Почему возвращать дилеру машину с браком стало невыгодно. Ответ юристов Авто, 17:23
Умерла телеведущая Светлана Жильцова. Каким была «лирический диктор» Общество, 17:21 
Bloomberg узнал, что войдет в новые санкции ЕС Политика, 17:20
Миронов выступил за восстановление смертной казни в России Общество, 17:18
МИД Германии ответил на слова Лаврова о попытках реванша на Украине Политика, 17:17
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
«Зенит» стартовал с победы в Зимнем Кубке РПЛ, вырвав победу у «Динамо» Спорт, 17:16
Слепота внимания: почему даже успешные управленцы не замечают очевидного Образование, 17:15
Турецкий клуб не смог купить чемпиона мира из-за ошибки в документации Спорт, 17:12
Экс-премьер Израиля писал Эпштейну о встречах с Набиуллиной и Кудриным Политика, 17:11
Похищенный в Петербурге мальчик погиб в машине от удара кулаком по голове Политика, 17:11
Цена на серебро взлетели на 15% после трех дней распродаж Инвестиции, 17:05
Пять мировых адресов силы: где живут миллиардеры РБК и Reef Residence, 17:05