В Испании объявили о планах запретить соцсети для детей младше 16 лет
В Испании планируют запретить использование социальных сетей для подростков младше 16 лет. Об этом сообщил премьер-министр страны Педро Санчес на саммите лидеров в ОАЭ, передает The Guardian.
«Испания запретит доступ к социальным сетям для несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. Платформы будут обязаны внедрить эффективные системы проверки возраста, а не просто галочки», — сказал он.
По словам премьер-министра, Испания присоединилась к пяти другим европейским странам — «коалиции тех, кто готов к цифровым технологиям», для координации и обеспечения соблюдения трансграничного регулирования.
О каких странах идет речь, Санчес не уточнил.
Ранее аналогичные ограничительные меры были введены в Австралии — в декабре прошлого года там вступил в силу закон, запрещающий подросткам младше 16 лет пользоваться социальными сетями.
Похожие инициативы обсуждаются и во Франции — Национальное собрание в первом чтении одобрило законопроект о запрете доступа к соцсетям для детей до 15 лет.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп оценил, как идут дела с урегулированием конфликта на Украине
Девятиклассник напал на школу в Уфе. Подробности
Сможет ли встреча Трампа и Петро предотвратить интервенцию США в Колумбии
Сокуров оценил передачу «Ленфильма» Петербургу фразой «кино не игрушка»
Аудитория российских онлайн-кинотеатров выросла на треть
FT раскрыла план ответа США и Европы в случае нарушения мира на Украине