В Испании объявили о планах запретить соцсети для детей младше 16 лет

Фото: Stas Knop / Shutterstock

В Испании планируют запретить использование социальных сетей для подростков младше 16 лет. Об этом сообщил премьер-министр страны Педро Санчес на саммите лидеров в ОАЭ, передает The Guardian.

«Испания запретит доступ к социальным сетям для несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. Платформы будут обязаны внедрить эффективные системы проверки возраста, а не просто галочки», — сказал он.

По словам премьер-министра, Испания присоединилась к пяти другим европейским странам — «коалиции тех, кто готов к цифровым технологиям», для координации и обеспечения соблюдения трансграничного регулирования.

О каких странах идет речь, Санчес не уточнил.

Ранее аналогичные ограничительные меры были введены в Австралии — в декабре прошлого года там вступил в силу закон, запрещающий подросткам младше 16 лет пользоваться социальными сетями.

Похожие инициативы обсуждаются и во Франции — Национальное собрание в первом чтении одобрило законопроект о запрете доступа к соцсетям для детей до 15 лет.