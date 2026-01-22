 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп заявил, что США смогут разместить в Гренландии «все, что нужно»

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

После реализации сделки по Гренландии США получат полный, неограниченный по времени, доступ к этой территории и смогут размещать там любое оборудование и вооружения, которые сочтут нужным.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox Business.

«По сути, это полный доступ. Нет временных границ, нет ограничений по времени», — сказал Трамп.

Он пояснил, что речь не идет о временном присутствии на 99 или 10 лет, США будут в Гренландии навсегда.

«У нас будет доступ к Гренландии. У нас будет возможность разместить в Гренландии все, что нам нужно», — уточнил Трамп.

Материал дополняется

Лента новостей
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 90,72 (-0,47) Инвестиции, 21 янв, 17:41 Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 77,52 (-0,31) Инвестиции, 21 янв, 17:41
В России установили исторический максимум энергопотребления из-за морозов Экономика, 16:38
Маск приедет в Давос несмотря на многолетнюю критику форума Политика, 16:35
Трамп заявил, что США смогут разместить в Гренландии «все, что нужно» Политика, 16:34
«Барселона» потеряла Педри на месяц из-за травмы Спорт, 16:30
Германия решила выслать заместителя военного атташе посольства России Политика, 16:26
Маткапитал-2026: как потратить ₽963 тыс. на покупку жилья и ипотеку Недвижимость, 16:26
Три активиста попытались вывести из строя личный самолет канцлера Мерца Политика, 16:25
Совладелец Внуково заявил о заявке на участие в покупке Домодедово Бизнес, 16:16
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
В Кузбассе остановят «оптимизацию медучреждений» после смертей в роддоме Общество, 16:12
Французский министр призвал Трампа «не брать шампанское в заложники» Вино, 16:10
В Москве 18 февраля состоится общероссийская конференция «Пожтех-2026» Пресс-релиз, 16:08
Футболист не поехал на сборы «Динамо» из-за проблем с документами Спорт, 16:04
NBC узнал об обсуждении в Европе разработки своего ядерного оружия Политика, 15:59