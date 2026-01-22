Трамп заявил, что США смогут разместить в Гренландии «все, что нужно»

Дональд Трамп (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

После реализации сделки по Гренландии США получат полный, неограниченный по времени, доступ к этой территории и смогут размещать там любое оборудование и вооружения, которые сочтут нужным.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox Business.

«По сути, это полный доступ. Нет временных границ, нет ограничений по времени», — сказал Трамп.

Он пояснил, что речь не идет о временном присутствии на 99 или 10 лет, США будут в Гренландии навсегда.

«У нас будет доступ к Гренландии. У нас будет возможность разместить в Гренландии все, что нам нужно», — уточнил Трамп.

Материал дополняется