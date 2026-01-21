 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

«США — двигатель планеты». Главное из выступления Трампа в Давосе

Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Претензии США на Гренландию
Сюжет
Госпереворот в Венесуэле
На экономическом форуме в Давосе Трамп прокомментировал мирный план по Украине, обсудил неправильные решения ЕС и подтвердил намерение США завладеть «куском льда». Главное из выступления президента США — в материале РБК
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Об исключительном росте экономики США и неправильных решениях Европы

Свое выступление на Всемирном экономическом форуме в Давосе Дональд Трамп начал с того, что похвалил американскую экономику. «Соединенные Штаты переживают самый быстрый и самый масштабный экономический разворот за всю историю нашей страны. Всего за один год реализации моей политики мы наблюдаем, что практически отсутствует инфляция и зафиксирован исключительно высокий экономический рост», — сказал он.

Соединенные Штаты являются экономическим двигателем для всего мира и хотят видеть в ЕС такого же сильного союзника, однако она движется в неправильном направлении, отметил Трамп. «Мы верим в связи, которые нас объединяют с Европой. Я хочу видеть ее процветание. Именно поэтому такие вопросы, как энергетика, торговля, иммиграция и экономический рост, должны быть в центре внимания каждого, кто хочет видеть сильный и единый Запад», — сказал он.

Про Украину, позицию Путина и предотвращение третьей мировой войны

Следом американский президенткоснулся своих успехов в прекращении военных конфликтов по всему миру. Он вновь заявил, что смог прекратить «восемь войн», и к завершению близится еще один конфликт — России и Украины.

«США — двигатель планеты». Главное из выступления Трампа в Давосе
Video

«Я общаюсь с президентом Путиным, он хочет заключить сделку. Я также общаюсь с президентом Зеленским, мне кажется, он тоже хочет заключить сделку. Я встречаюсь с ним сегодня. Возможно, он сейчас находится в зале», — сказал он.

Позднее Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский планирует завтра отправиться в Давос в четверг на встречу с Трампом. Также 22 января ожидаются переговоры спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и президента России Владимира Путина в Москве.

Трамп заявил, что третьей мировой войны из-за Украины точно не будет, и именно его президентство позволило ее предотвратить. Он выразил уверенность, что урегулирование конфликта состоится в «разумно короткий срок». По его словам, стороны «дошли до точки», при которой могут заключить сделку.

О намерении США получить «красивый кусок льда»

После Второй мировой войны США могли бы присвоить Гренландию, но решили этого не делать, а встали на защиту острова, чтобы сохранить его для Дании, заявил Трамп. «Мы сражались за Данию. Мы держали этот большой, красивый кусок льда для Дании», — сказал он.

«США — двигатель планеты». Главное из выступления Трампа в Давосе

Теперь же, по словам американского президента, Гренландия нужна США ради национальной и международной безопасности: «Только Соединенные Штаты могут защитить этот гигантский массив суши, этот гигантский кусок льда, развивать его и улучшать, и сделать так, чтобы это было хорошо для Европы».

«Вероятно, мы ничего не получим, если я не решу применить значительную силу и мощь, в результате чего нас было бы невозможно остановить. Но я не стану делать этого», — пообещал Трамп.

Три объяснения, почему Трамп предлагает купить Гренландию. Инфографика
Политика
Фото:Ian Schofield / Shutterstock

«Потрясающее оружие» и «фантастически хорошее будущее» Венесуэлы: о чем еще говорил Трамп

Две недели назад в Венесуэле американские военные применили оружие, о котором «никто никогда не слышал», похвалился президент США. Трамп описал его эффект так: противники отдали приказ стрелять, но «ничего не произошло». «У нас есть оружие, о котором никто не знает. Наверное, лучше об этом не говорить, но у нас есть потрясающее оружие», — сказал он.

В ночь на 3 января США провели операцию «Абсолютная решимость» и  нанесли удары по Каракасу, а также захватили и вывезли из страны президента Венесуэлы Мадуро и его жену Силию Флорес. Супругов будут судить в США, их обвиняют в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. Мадуро обвинения отверг.

Трамп отметил, что 20 лет назад Венесуэла была «удивительным местом» и «великой страной», но теперь у нее есть проблемы, а США ей помогают. «Венесуэла будет развиваться просто фантастически. Мы ценим все сотрудничество, которое нам оказывали. Как только атака закончилась, они сказали: давайте заключим сделку», — сказал Трамп.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Париж запросил проведение учений НАТО в Гренландии

Минфин оценил претензии по поводу царских долгов России на $225 млрд

«Билайн» добавил возможность смотреть YouTube без VPN для своих абонентов

Уиткофф анонсировал новую встречу с Путиным

Жители Гренландии запустили в соцсетях флешмоб против планов Трампа

Трамп заявил о готовности Путина заключить сделку по Украине
Авторы
Теги
Персоны
Милена Костерева Милена Костерева
Давос Дональд Трамп США ВЭФ Украина Гренландия Венесуэла
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
экс-президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года



