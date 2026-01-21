«США — двигатель планеты». Главное из выступления Трампа в Давосе
Об исключительном росте экономики США и неправильных решениях Европы
Свое выступление на Всемирном экономическом форуме в Давосе Дональд Трамп начал с того, что похвалил американскую экономику. «Соединенные Штаты переживают самый быстрый и самый масштабный экономический разворот за всю историю нашей страны. Всего за один год реализации моей политики мы наблюдаем, что практически отсутствует инфляция и зафиксирован исключительно высокий экономический рост», — сказал он.
Соединенные Штаты являются экономическим двигателем для всего мира и хотят видеть в ЕС такого же сильного союзника, однако она движется в неправильном направлении, отметил Трамп. «Мы верим в связи, которые нас объединяют с Европой. Я хочу видеть ее процветание. Именно поэтому такие вопросы, как энергетика, торговля, иммиграция и экономический рост, должны быть в центре внимания каждого, кто хочет видеть сильный и единый Запад», — сказал он.
Про Украину, позицию Путина и предотвращение третьей мировой войны
Следом американский президенткоснулся своих успехов в прекращении военных конфликтов по всему миру. Он вновь заявил, что смог прекратить «восемь войн», и к завершению близится еще один конфликт — России и Украины.
«Я общаюсь с президентом Путиным, он хочет заключить сделку. Я также общаюсь с президентом Зеленским, мне кажется, он тоже хочет заключить сделку. Я встречаюсь с ним сегодня. Возможно, он сейчас находится в зале», — сказал он.
Позднее Axios со ссылкой на источники сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский планирует завтра отправиться в Давос в четверг на встречу с Трампом. Также 22 января ожидаются переговоры спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и президента России Владимира Путина в Москве.
Трамп заявил, что третьей мировой войны из-за Украины точно не будет, и именно его президентство позволило ее предотвратить. Он выразил уверенность, что урегулирование конфликта состоится в «разумно короткий срок». По его словам, стороны «дошли до точки», при которой могут заключить сделку.
О намерении США получить «красивый кусок льда»
После Второй мировой войны США могли бы присвоить Гренландию, но решили этого не делать, а встали на защиту острова, чтобы сохранить его для Дании, заявил Трамп. «Мы сражались за Данию. Мы держали этот большой, красивый кусок льда для Дании», — сказал он.
Теперь же, по словам американского президента, Гренландия нужна США ради национальной и международной безопасности: «Только Соединенные Штаты могут защитить этот гигантский массив суши, этот гигантский кусок льда, развивать его и улучшать, и сделать так, чтобы это было хорошо для Европы».
«Вероятно, мы ничего не получим, если я не решу применить значительную силу и мощь, в результате чего нас было бы невозможно остановить. Но я не стану делать этого», — пообещал Трамп.
«Потрясающее оружие» и «фантастически хорошее будущее» Венесуэлы: о чем еще говорил Трамп
Две недели назад в Венесуэле американские военные применили оружие, о котором «никто никогда не слышал», похвалился президент США. Трамп описал его эффект так: противники отдали приказ стрелять, но «ничего не произошло». «У нас есть оружие, о котором никто не знает. Наверное, лучше об этом не говорить, но у нас есть потрясающее оружие», — сказал он.
В ночь на 3 января США провели операцию «Абсолютная решимость» и нанесли удары по Каракасу, а также захватили и вывезли из страны президента Венесуэлы Мадуро и его жену Силию Флорес. Супругов будут судить в США, их обвиняют в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. Мадуро обвинения отверг.
Трамп отметил, что 20 лет назад Венесуэла была «удивительным местом» и «великой страной», но теперь у нее есть проблемы, а США ей помогают. «Венесуэла будет развиваться просто фантастически. Мы ценим все сотрудничество, которое нам оказывали. Как только атака закончилась, они сказали: давайте заключим сделку», — сказал Трамп.
