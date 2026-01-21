 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело о продаже квартиры Долиной⁠,
0

Долина объявила о первом сольном концерте после потери квартиры

Сюжет
Дело о продаже квартиры Долиной

Долина объявила о первом сольном концерте после потери квартиры
Video

Народная артистка России, певица Лариса Долина объявила дату и место проведения первого сольного концерта после завершения дела о продаже ее квартиры в Москве.

Обращение к зрителям Долина опубликовала в своем телеграм-канале. Концерт пройдет 1 февраля в подмосковном Домодедово. Певица пообещала исполнить старые хиты и показать новые песни.

«Сейчас я обращаюсь к жителям города Домодедово. 1 февраля я жду вас на своем сольном концерте. Вы и я, мы вместе с вами споем мои золотые хиты, и вы, конечно, услышите новые песни, премьеры которых состоятся именно на этом концерте», — сказала Долина.

Она уточнила, что новые песни до этого концерта «никто еще не слышал».

Приставы передали Лурье ключи от квартиры Долиной. Как развивалось дело
Экономика
Лариса Долина

В августе 2024 года Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников, которые заставили ее продать свою квартиру в центре Москвы и перевести им почти 200 млн руб. Квартиру приобрела Полина Лурье. В марте 2025 года суд в Москве вернул Долиной квартиру, он счел сделку по продаже квартиры недействительной. Лурье деньги за недвижимость не получила, суд предложил истребовать их с мошенников. Апелляционный и кассационный суд встали на сторону Долиной, таким образом Лурье деньги не вернули, а квартира осталась у Долиной.

Покупательница обжаловала решение в Верховном суде, который признал сделку и постановил, что квартира должна перейти Лурье. 25 декабря Московский городской суд принял решение о выселении Ларисы Долиной. Передача ключей должна была состояться в начале января, но стороны не смогли подписать акт о приеме-передаче недвижимости. После этого по заявлению адвоката Лурье было возбуждено исполнительное производство о принудительном выселении певицы.

Срок добровольного выселения Долиной истекал 19 января. В этот день приставы приехали в бывшую квартиру певицы, зафиксировали факт добровольной передачи недвижимости и передали ключи от квартиры адвокату Лурье.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Лариса Долина квартира Хамовники Москва
Лариса Долина фото
Лариса Долина
певица
10 сентября 1955 года
Материалы по теме
Приставы прекратили исполнительное производство о выселении Долиной
Общество
Адвокат Лурье получила ключи от квартиры Ларисы Долиной. Видео
Общество
Адвокат Долиной назвала большой победой передачу ключей от квартиры Лурье
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 91,2 (+1,03) Инвестиции, 20 янв, 17:50 Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 77,82 (+0,07) Инвестиции, 20 янв, 17:50
Джиган оспорит брачный договор с Самойловой из-за «уязвимого» состояния Общество, 12:54
Как привлечь «мобильных» покупателей: 7 трендов и главные ошибки Образование, 12:47
Застрявшие в Антарктиде альпинисты вернулись после восхождения на вулкан Общество, 12:46
ИИ определил города Подмосковья, где жилье подешевело к концу 2025 года Недвижимость, 12:43
Российские военные нанесли удары по объектам энергетики Украины Политика, 12:41
МОК допустил на Олимпиаду двух российских лыжников и двух конькобежек Спорт, 12:41
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Il Messaggero узнала, кому достанется наследство основателя Valentino Общество, 12:34
Мирра Андреева второй раз подряд с «баранкой» победила на Australian Open Спорт, 12:33
Всемирный экономический форум в Давосе. Фоторепортаж Общество, 12:30 
«Билайн» добавил возможность смотреть YouTube без VPN для своих абонентов Технологии и медиа, 12:29
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil PRO, 12:25
Как просить повышения зарплаты: пошаговое руководство и советы экспертов Образование, 12:24
Вузы утвердили новые перечни вступительных испытаний для поступающих Общество, 12:22