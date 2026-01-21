Долина объявила о первом сольном концерте после потери квартиры

Video

Народная артистка России, певица Лариса Долина объявила дату и место проведения первого сольного концерта после завершения дела о продаже ее квартиры в Москве.

Обращение к зрителям Долина опубликовала в своем телеграм-канале. Концерт пройдет 1 февраля в подмосковном Домодедово. Певица пообещала исполнить старые хиты и показать новые песни.

«Сейчас я обращаюсь к жителям города Домодедово. 1 февраля я жду вас на своем сольном концерте. Вы и я, мы вместе с вами споем мои золотые хиты, и вы, конечно, услышите новые песни, премьеры которых состоятся именно на этом концерте», — сказала Долина.

Она уточнила, что новые песни до этого концерта «никто еще не слышал».

В августе 2024 года Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников, которые заставили ее продать свою квартиру в центре Москвы и перевести им почти 200 млн руб. Квартиру приобрела Полина Лурье. В марте 2025 года суд в Москве вернул Долиной квартиру, он счел сделку по продаже квартиры недействительной. Лурье деньги за недвижимость не получила, суд предложил истребовать их с мошенников. Апелляционный и кассационный суд встали на сторону Долиной, таким образом Лурье деньги не вернули, а квартира осталась у Долиной.

Покупательница обжаловала решение в Верховном суде, который признал сделку и постановил, что квартира должна перейти Лурье. 25 декабря Московский городской суд принял решение о выселении Ларисы Долиной. Передача ключей должна была состояться в начале января, но стороны не смогли подписать акт о приеме-передаче недвижимости. После этого по заявлению адвоката Лурье было возбуждено исполнительное производство о принудительном выселении певицы.

Срок добровольного выселения Долиной истекал 19 января. В этот день приставы приехали в бывшую квартиру певицы, зафиксировали факт добровольной передачи недвижимости и передали ключи от квартиры адвокату Лурье.