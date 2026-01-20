WSJ узнала, почему Трамп решил аннексировать Гренландию
Успешная операция по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро воодушевила президента США Дональда Трампа предъявить притязания на Гренландию, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Несмотря на критику за нарушение международных правовых норм, Трамп воспринимал свержение Мадуро в качестве внешнеполитической победы, отмечает WSJ.
В ночь на 3 января США провели операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой нанесли удары по Каракасу, а также захватили и вывезли из страны Мадуро и его жену Силию Флорес. Супругов будут судить в США, их обвиняют в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. Мадуро обвинения отвергает.
Кроме того, отмечает газета, для Трампа приобретение Гренландии является частью более масштабного стремления к территориальному расширению США. Трамп восхищается достижениями 11-го президента США Джеймса Полка, руководившего крупнейшим в истории страны увеличением территории в середине XIX века. Республиканец даже распорядился разместить его портрет в Овальном кабинете, пишет WSJ.
В период первого срока Трампа в его администрации тайно прорабатывалась возможность встречи бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона с премьер-министром Дании в 2019 году. Рассматривался даже вариант, при котором сам Трамп мог бы обсудить вопрос о Гренландии с датскими представителями по пути из Польши в сентябре того же года, пишет WSJ.
Кризис вокруг Гренландии обострился после того, как Трамп заявил о намерении установить контроль над автономной территорией, формально находящейся под контролем Дании. Он утверждает, что остров «окружен» российским и китайским флотом и является «абсолютно необходимым» для обороны Соединенных Штатов.
17 января Трамп объявил о введении с 1 февраля 10%-ных пошлин на товары из Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции. Эти меры, по его словам, будут действовать до достижения договоренностей о «полном и окончательном приобретении» Гренландии. С 1 июня ставка пошлин должна увеличиться до 25%.
В ответ восемь европейских стран направили солдат в Гренландию для учений «Арктическая стойкость». Германия, отправившая 13 военнослужащих, вскоре после объявления пошлин вывела их с острова. Кроме того, The Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что страны Евросоюза рассматривают возможность введения ответных пошлин против США на сумму €93 млрд или ограничить доступ американских компаний на рынок блока.
Ранее европейские страны выпустили совместное заявление о поддержке суверенитета и территориальной целостности Гренландии, осудив тарифные угрозы как подрыв трансатлантических отношений. Французский лидер Эмманюэль Макрон предложил рассмотреть активацию инструмента ЕС по борьбе с принуждением (ACI) в случае реализации угроз США.
