WSJ узнала, почему Трамп решил аннексировать Гренландию

Предъявить претензии на приобретение Гренландии Трампа подтолкнула успешная операция по захвату Мадуро в Венесуэле, прошедшая в начале января, пишет WSJ. Трамп объясняет свои амбиции по Гренландии решением вопросов безопасности

Дональд Трамп (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Успешная операция по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро воодушевила президента США Дональда Трампа предъявить притязания на Гренландию, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Несмотря на критику за нарушение международных правовых норм, Трамп воспринимал свержение Мадуро в качестве внешнеполитической победы, отмечает WSJ.

В ночь на 3 января США провели операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой нанесли удары по Каракасу, а также захватили и вывезли из страны Мадуро и его жену Силию Флорес. Супругов будут судить в США, их обвиняют в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. Мадуро обвинения отвергает.

Кроме того, отмечает газета, для Трампа приобретение Гренландии является частью более масштабного стремления к территориальному расширению США. Трамп восхищается достижениями 11-го президента США Джеймса Полка, руководившего крупнейшим в истории страны увеличением территории в середине XIX века. Республиканец даже распорядился разместить его портрет в Овальном кабинете, пишет WSJ.

В период первого срока Трампа в его администрации тайно прорабатывалась возможность встречи бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона с премьер-министром Дании в 2019 году. Рассматривался даже вариант, при котором сам Трамп мог бы обсудить вопрос о Гренландии с датскими представителями по пути из Польши в сентябре того же года, пишет WSJ.

Кризис вокруг Гренландии обострился после того, как Трамп заявил о намерении установить контроль над автономной территорией, формально находящейся под контролем Дании. Он утверждает, что остров «окружен» российским и китайским флотом и является «абсолютно необходимым» для обороны Соединенных Штатов.

17 января Трамп объявил о введении с 1 февраля 10%-ных пошлин на товары из Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции. Эти меры, по его словам, будут действовать до достижения договоренностей о «полном и окончательном приобретении» Гренландии. С 1 июня ставка пошлин должна увеличиться до 25%.

В ответ восемь европейских стран направили солдат в Гренландию для учений «Арктическая стойкость». Германия, отправившая 13 военнослужащих, вскоре после объявления пошлин вывела их с острова. Кроме того, The Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что страны Евросоюза рассматривают возможность введения ответных пошлин против США на сумму €93 млрд или ограничить доступ американских компаний на рынок блока.

Ранее европейские страны выпустили совместное заявление о поддержке суверенитета и территориальной целостности Гренландии, осудив тарифные угрозы как подрыв трансатлантических отношений. Французский лидер Эмманюэль Макрон предложил рассмотреть активацию инструмента ЕС по борьбе с принуждением (ACI) в случае реализации угроз США.