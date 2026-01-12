Белый дом назвал авиаудары одним из вариантов Трампа в отношении Ирана

 Перейти к основному контенту
Политика
0

Белый дом: Трамп допускает все варианты действий против Ирана, включая авиаудары
Авиаудары — один из вариантов, которые изучает Трамп, но приоритет он отдает дипломатии, сообщил Белый дом. Республиканец заявил, что Иран пересек красную линию, подавляя протесты. В причастности к ним Тегеран винит Вашингтон
Белый дом (Вашингтон, США)
Белый дом (Вашингтон, США) (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Американский президент Дональд Трамп допускает любые варианты действий США против Ирана, в том числе удары с воздуха, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт журналистам.

«Ну, я думаю, одна вещь, в которой президент Трамп очень хорош — это всегда держать все варианты на столе. И авиаудары были бы лишь одним из множества, множества вариантов, которые есть у главнокомандующего. Дипломатия всегда является первым вариантом для президента», — сказала она.

Отвечая на вопрос о возможных действиях президента США, Левитт отметила: «Он ясно дал понять, что не хочет видеть убийства на улицах Тегерана, и, к сожалению, именно это мы сейчас и наблюдаем».

Когда у представителя Белого дома спросили о контактах представителей Ирана и США, Левитт сообщила, что недавно член иранского правительства обратился к спецпосланнику Трампа Стиву Уиткоффу, и общение шло «совершенно в ином тоне, чем том, который вы видите [со стороны Тегерана] публично».

Чего США хотят добиться возможными ударами по Ирану
Политика
Дональд Трамп

Трамп прежде не исключал, что США могут нанести удар по Ирану, если власти начнут жестко подавлять протесты, которые вспыхнули в стране в конце декабря на фоне глубокого экономического кризиса, и убивать протестующих. 12 января он заявил, что Тегеран «начал пересекать красную линию». Иранская правозащитная организация IHRNGO, базирующаяся в Осло, сообщила, что на 16-й день протестов погибли по меньшей мере 648 протестующих, но точное число жертв установить сложно из-за отключений интернета. Агентство Tasnim писало, что в результате беспорядков погибли более сотни силовиков.

Иранские власти обвиняют в причастности к протестам Соединенные Штаты и Израиль. Спикер Меджлиса (парламента) Мохаммад Багер Галибаф пригрозил, что в случае военного вмешательства США израильская территория, а также американские базы и корабли в регионе станут «законными целями».

Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Белый дом Кэролайн Левитт США Иран Дональд Трамп
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
