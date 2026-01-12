Белый дом назвал авиаудары одним из вариантов Трампа в отношении Ирана

Авиаудары — один из вариантов, которые изучает Трамп, но приоритет он отдает дипломатии, сообщил Белый дом. Республиканец заявил, что Иран пересек красную линию, подавляя протесты. В причастности к ним Тегеран винит Вашингтон

Белый дом (Вашингтон, США) (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Американский президент Дональд Трамп допускает любые варианты действий США против Ирана, в том числе удары с воздуха, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт журналистам.

«Ну, я думаю, одна вещь, в которой президент Трамп очень хорош — это всегда держать все варианты на столе. И авиаудары были бы лишь одним из множества, множества вариантов, которые есть у главнокомандующего. Дипломатия всегда является первым вариантом для президента», — сказала она.

Отвечая на вопрос о возможных действиях президента США, Левитт отметила: «Он ясно дал понять, что не хочет видеть убийства на улицах Тегерана, и, к сожалению, именно это мы сейчас и наблюдаем».

Когда у представителя Белого дома спросили о контактах представителей Ирана и США, Левитт сообщила, что недавно член иранского правительства обратился к спецпосланнику Трампа Стиву Уиткоффу, и общение шло «совершенно в ином тоне, чем том, который вы видите [со стороны Тегерана] публично».

Трамп прежде не исключал, что США могут нанести удар по Ирану, если власти начнут жестко подавлять протесты, которые вспыхнули в стране в конце декабря на фоне глубокого экономического кризиса, и убивать протестующих. 12 января он заявил, что Тегеран «начал пересекать красную линию». Иранская правозащитная организация IHRNGO, базирующаяся в Осло, сообщила, что на 16-й день протестов погибли по меньшей мере 648 протестующих, но точное число жертв установить сложно из-за отключений интернета. Агентство Tasnim писало, что в результате беспорядков погибли более сотни силовиков.

Иранские власти обвиняют в причастности к протестам Соединенные Штаты и Израиль. Спикер Меджлиса (парламента) Мохаммад Багер Галибаф пригрозил, что в случае военного вмешательства США израильская территория, а также американские базы и корабли в регионе станут «законными целями».