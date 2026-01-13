Госдеп США призвал американских граждан покинуть Иран

Госдепартамент Соединенных Штатов призвал своих граждан покинуть Иран на фоне масштабных протестов, ограничений доступа к интернету и перебоев в работе общественного транспорта, следует из заявления на сайте виртуального посольства США в Тегеране.

Американцам рекомендуется планировать альтернативные способы связи и при возможности покинуть страну через сухопутные границы с Арменией, Турцией или Туркменистаном. В сообщении Госдепа уточняется: «Если вы не можете уйти, найдите безопасное место в вашем доме или в другом безопасном здании. Имейте запас еды, воды, лекарств и других необходимых вещей».

Гражданам США с двойным гражданством рекомендуется использовать для выезда иранский паспорт, так как Тегеран не признает их американское гражданство.

В сообщении также подчеркивается, что правительство США не имеет дипломатических или консульских отношений с Ираном, а интересы страны в Тегеране защищает Швейцария.

Как сообщила L`Orient Today со ссылкой на источники, вспомогательный дипломатический персонал посольства Франции в Тегеране из-за протестов покинул Иран. Точное количество уехавших сотрудников не называется. По данным издания, обычно в дипмиссии работает около 30 иностранных работников, а также несколько десятков местных сотрудников.

Антиправительственные протесты в Иране, вызванные обесцениванием риала и инфляцией около 50% на фоне санкций и последствий войны с Израилем, охватили десятки городов. По данным правозащитной организации IHRNGO, на 16-й день акций погибли как минимум 648 протестующих, однако точное число жертв установить сложно из-за отключений интернета. Агентство Tasnim сообщало о более чем сотне погибших силовиков. МИД Ирана обвинил США и Израиль в причастности к беспорядкам.

На фоне усиливающихся мер цифровой цензуры 8 января в Иране произошло общенациональное отключение интернета. Позже президент США Дональд Трамп обсудил с главой SpaceX Илоном Маском возможность использования в республике системы спутникового интернета Starlink. Республиканец допустил возможность применения силы для подавления протестов, Тегеран пригрозил жестким ответом.