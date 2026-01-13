 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Госдеп США призвал американских граждан покинуть Иран

Госдепартамент Соединенных Штатов призвал своих граждан покинуть Иран на фоне масштабных протестов, ограничений доступа к интернету и перебоев в работе общественного транспорта, следует из заявления на сайте виртуального посольства США в Тегеране.

Американцам рекомендуется планировать альтернативные способы связи и при возможности покинуть страну через сухопутные границы с Арменией, Турцией или Туркменистаном. В сообщении Госдепа уточняется: «Если вы не можете уйти, найдите безопасное место в вашем доме или в другом безопасном здании. Имейте запас еды, воды, лекарств и других необходимых вещей».

Гражданам США с двойным гражданством рекомендуется использовать для выезда иранский паспорт, так как Тегеран не признает их американское гражданство.

В сообщении также подчеркивается, что правительство США не имеет дипломатических или консульских отношений с Ираном, а интересы страны в Тегеране защищает Швейцария.

Как сообщила L`Orient Today со ссылкой на источники, вспомогательный дипломатический персонал посольства Франции в Тегеране из-за протестов покинул Иран. Точное количество уехавших сотрудников не называется. По данным издания, обычно в дипмиссии работает около 30 иностранных работников, а также несколько десятков местных сотрудников.

Трамп поговорил с Маском о Starlink в Иране на фоне отключения интернета
Политика
Дональд Трамп

Антиправительственные протесты в Иране, вызванные обесцениванием риала и инфляцией около 50% на фоне санкций и последствий войны с Израилем, охватили десятки городов. По данным правозащитной организации IHRNGO, на 16-й день акций погибли как минимум 648 протестующих, однако точное число жертв установить сложно из-за отключений интернета. Агентство Tasnim сообщало о более чем сотне погибших силовиков. МИД Ирана обвинил США и Израиль в причастности к беспорядкам.

На фоне усиливающихся мер цифровой цензуры 8 января в Иране произошло общенациональное отключение интернета. Позже президент США Дональд Трамп обсудил с главой SpaceX Илоном Маском возможность использования в республике системы спутникового интернета Starlink. Республиканец допустил возможность применения силы для подавления протестов, Тегеран пригрозил жестким ответом.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В России запланировали ввести генетические тесты для будущих родителей

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве

Гренландия призвала США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Трамп отверг идею о проведении операции по «захвату» Путина

Вологодский губернатор объявил об искоренении алкомаркетов в регионе

Власти Ирана сообщили об аресте сотни вооруженных участников беспорядков
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Иран США Госдепартамент США массовые протесты Армения Турция
Материалы по теме
Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов
Политика
Белый дом назвал авиаудары одним из вариантов Трампа в отношении Ирана
Политика
Трамп заявил о пересечении Ираном красной линии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 91,97 (-0,13) Инвестиции, 12 янв, 18:08 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 78,79 (+0,57) Инвестиции, 12 янв, 18:08
Глава Генштаба Британии назвал условие отправки войск на Украину Политика, 04:54
Стармер пригрозил взять чат-бот Grok под контроль из-за «раздевающего» ИИ Технологии и медиа, 04:45
FA описала катастрофический сценарий для Гренландии и США из 2028 года Политика, 04:28
Небензя заявил о продолжении боев, пока Украина «не придет в чувство» Политика, 04:16
В НХЛ вывели номер легенды российского хоккея Сергея Федорова Спорт, 04:09
Госдеп США призвал американских граждан покинуть Иран Политика, 03:37
Дипломаты предупредили о риске кризиса на Кубе из-за давления Трампа Политика, 03:11
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
На Корсике застрелили экс-лидера националистов и футбольного функционера Политика, 03:00
Госдеп США аннулировал в 2025 году 100 тыс. виз Политика, 02:35
В Киеве прогремели взрывы Политика, 02:31
Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов Политика, 02:17
В Харькове после взрывов начался пожар Политика, 01:48
WSJ узнала о жалобах Трампа на генпрокурора из-за оппонентов и Эпштейна Политика, 01:45
Маск выразил желание получить опеку над ребенком из-за позиции его матери Политика, 01:31