 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военные США захватили Мадуро⁠,
0

The Guardian назвала следующие возможные цели для удара США

The Guardian: следующими целями для удара США могут стать Дания и Иран
Сюжет
Военные США захватили Мадуро
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Тегеран, Иран
Тегеран, Иран (Фото: Aref Taherkenareh / dpa / Global Look Press)

Дания и Иран могут стать следующими целями США после удара по Венесуэле. Об этом пишет газета The Guardian.

«То, что произошло за ночь в Венесуэле, немедленно вызовет беспокойство у таких правительств, как Иран и Дания, в отношении которых [президент США Дональд] Трамп выразил энтузиазм в принятии радикальных мер», — пишет издание.

Федеральные агенты поднимаются на борт самолёта с&nbsp;Николасом Мадуро
Николас Мадуро и его жена Силия Флорес на вертолётной площадке Вестсайд в Нью-Йорке, США
Один из вертолётов, перевозивших Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес, прибывает на вертолётную площадку Вестсайд в Нью-Йорк, США
Николас Мадуро под стражей выходит из федерального самолёта США на базе Национальной гвардии ВВС Стюарт в Ньюберге, штат Нью-Йорк
Николаса Мадуро ведут под стражей по коридору офиса Управления по борьбе с наркотиками США в Нью-Йорке
Николаса Мадуро ведут под стражей по коридору офиса Управления по борьбе с наркотиками США в Нью-Йорке
Федеральные агенты поднимаются на борт самолёта с&nbsp;Николасом Мадуро
Николас Мадуро и его жена Силия Флорес на вертолётной площадке Вестсайд в Нью-Йорке, США
Один из вертолётов, перевозивших Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес, прибывает на вертолётную площадку Вестсайд в Нью-Йорк, США
Николас Мадуро под стражей выходит из федерального самолёта США на базе Национальной гвардии ВВС Стюарт в Ньюберге, штат Нью-Йорк
Николаса Мадуро ведут под стражей по коридору офиса Управления по борьбе с наркотиками США в Нью-Йорке
Николаса Мадуро ведут под стражей по коридору офиса Управления по борьбе с наркотиками США в Нью-Йорке
Федеральные агенты поднимаются на борт самолёта с Николасом Мадуро
(Фото: ABC Affiliate WAB / Reuters)
Николас Мадуро и его жена Силия Флорес на вертолётной площадке Вестсайд в Нью-Йорке, США
(Фото: Jeenah Moon / Reuters)
Один из вертолётов, перевозивших Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес, прибывает на вертолётную площадку Вестсайд в Нью-Йорк, США
(Фото: Jeenah Moon / Reuters)
Николас Мадуро под стражей выходит из федерального самолёта США на базе Национальной гвардии ВВС Стюарт в Ньюберге, штат Нью-Йорк
(Фото: ABC Affiliate WAB / Reuters)
Николаса Мадуро ведут под стражей по коридору офиса Управления по борьбе с наркотиками США в Нью-Йорке
(Фото: RapidResponse47 / Reuters)
Николаса Мадуро ведут под стражей по коридору офиса Управления по борьбе с наркотиками США в Нью-Йорке
(Фото: RapidResponse47 / Reuters)

В ночь на 3 января США провели операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой по Каракасу нанесли удары. Американский спецназ захватил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену, их доставили в США. Мадуро с супругой предстанут перед судом в Нью-Йорке.

США захватили Мадуро и возьмут на себя управление Венесуэлой. Главное
Политика
Фото:Matias Delacroix / AP / ТАСС

В материале напомнили, что несколько дней назад Трамп заявил, что США вооружены и готовы прийти на помощь иранцам, протестующим в связи с резким падением курса валюты и стремительным ростом цен. В конце декабря американский президент также пригрозил Ирану «серьезными последствиями», если он продолжит работу над созданием ракет и ядерной программой.

Кроме того, The Guardian отметила, что официальные лица США заявляли о намерении установить контроль над Гренландией любыми необходимыми средствами, а в декабре датская служба военной разведки назвала США угрозой безопасности. В прошлом месяце Трамп назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри своим спецпосланником по Гренландии, чтобы тот продвигал американские интересы на острове.

Гренландия — бывшая датская колония. Она остается частью королевства, Копенгаген продолжает контролировать ее внешнюю политику и безопасность.

В ответ глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Копенгаген не намерен подчиняться требованию американских властей передать Гренландию, а премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен сказал, что он грустит из-за притязаний Трампа на остров.

Трамп де-факто говорит о колониализме в Венесуэле — эксперт
Радио
Дональд Трамп

В ходе пресс-конференции после военной операции США в Венесуэле Трамп также пригрозил Колумбии и Кубе. Американский президент заявил, что президент Колумбии Густаво Петро «должен следить за своей задницей» и обвинил его в производстве кокаина. В отношении Кубы Трамп сказал, что страна находится «в плачевном состоянии» и что США хотят помочь ее народу. Госсекретарь США Марко Рубио добавил, что на месте правительства Кубы он бы «забеспокоился».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Дания Иран США атака
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Хегсет не исключил полномасштабной операции США в Венесуэле
Политика
Berliner Zeitung сообщила о сигнале Киеву операцией США в Венесуэле
Политика
Болтон рассказал о плане смещения Мадуро на первом сроке Трампа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Застрявшие в системе: как перестать выгорать и кардинально изменить жизнь Образование, 11:34
Bloomberg назвал человека, чья роль в управлении Венесуэлой будет главной Политика, 11:28
Быстро, но опасно: что знать о высокоинтенсивных тренировках после 40Подписка на РБК, 11:28
The Guardian назвала следующие возможные цели для удара США Политика, 11:23
ИИ против людей: кто выиграет битву за логистику в 2026 годуПодписка на РБК, 11:09
Пять мировых адресов силы: где живут миллиардеры РБК и Reef Residence, 11:05
Управленцы в Москве чаще решают проблемы на работе с помощью ИИ и коучей Образование, 11:00
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
✍🏻 Как отношение к риску влияет на вашу карьеру руководителя. Тест 10:57
5 главных рекламных провалов 2025 года: где оступились бренды Образование, 10:50
Болтон рассказал о плане смещения Мадуро на первом сроке Трампа Политика, 10:46
Когда придет время беспилотного транспорта РБК и Kaspersky, 10:43
Китай призвал США немедленно освободить Мадуро и его жену Политика, 10:42
Ваши дети захотят это: что готовят самые «горячие» стартапы рынка игрушекПодписка на РБК, 10:30
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 10:28