The Guardian назвала следующие возможные цели для удара США

The Guardian: следующими целями для удара США могут стать Дания и Иран

Тегеран, Иран (Фото: Aref Taherkenareh / dpa / Global Look Press)

Дания и Иран могут стать следующими целями США после удара по Венесуэле. Об этом пишет газета The Guardian.

«То, что произошло за ночь в Венесуэле, немедленно вызовет беспокойство у таких правительств, как Иран и Дания, в отношении которых [президент США Дональд] Трамп выразил энтузиазм в принятии радикальных мер», — пишет издание.

Федеральные агенты поднимаются на борт самолёта с Николасом Мадуро (Фото: ABC Affiliate WAB / Reuters) Николас Мадуро и его жена Силия Флорес на вертолётной площадке Вестсайд в Нью-Йорке, США (Фото: Jeenah Moon / Reuters) Один из вертолётов, перевозивших Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес, прибывает на вертолётную площадку Вестсайд в Нью-Йорк, США (Фото: Jeenah Moon / Reuters) Николас Мадуро под стражей выходит из федерального самолёта США на базе Национальной гвардии ВВС Стюарт в Ньюберге, штат Нью-Йорк (Фото: ABC Affiliate WAB / Reuters) Николаса Мадуро ведут под стражей по коридору офиса Управления по борьбе с наркотиками США в Нью-Йорке (Фото: RapidResponse47 / Reuters) Николаса Мадуро ведут под стражей по коридору офиса Управления по борьбе с наркотиками США в Нью-Йорке (Фото: RapidResponse47 / Reuters)

В ночь на 3 января США провели операцию «Абсолютная решимость», в ходе которой по Каракасу нанесли удары. Американский спецназ захватил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену, их доставили в США. Мадуро с супругой предстанут перед судом в Нью-Йорке.

В материале напомнили, что несколько дней назад Трамп заявил, что США вооружены и готовы прийти на помощь иранцам, протестующим в связи с резким падением курса валюты и стремительным ростом цен. В конце декабря американский президент также пригрозил Ирану «серьезными последствиями», если он продолжит работу над созданием ракет и ядерной программой.

Кроме того, The Guardian отметила, что официальные лица США заявляли о намерении установить контроль над Гренландией любыми необходимыми средствами, а в декабре датская служба военной разведки назвала США угрозой безопасности. В прошлом месяце Трамп назначил губернатора Луизианы Джеффа Лэндри своим спецпосланником по Гренландии, чтобы тот продвигал американские интересы на острове.

Гренландия — бывшая датская колония. Она остается частью королевства, Копенгаген продолжает контролировать ее внешнюю политику и безопасность.

В ответ глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Копенгаген не намерен подчиняться требованию американских властей передать Гренландию, а премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен сказал, что он грустит из-за притязаний Трампа на остров.

В ходе пресс-конференции после военной операции США в Венесуэле Трамп также пригрозил Колумбии и Кубе. Американский президент заявил, что президент Колумбии Густаво Петро «должен следить за своей задницей» и обвинил его в производстве кокаина. В отношении Кубы Трамп сказал, что страна находится «в плачевном состоянии» и что США хотят помочь ее народу. Госсекретарь США Марко Рубио добавил, что на месте правительства Кубы он бы «забеспокоился».