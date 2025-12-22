 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Трамп назначил спецпосланника по Гренландии

Дональд Трамп и&nbsp;Джефф Лэндри
Дональд Трамп и Джефф Лэндри (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора Луизианы, республиканца Джеффа Лэндри своим специальным посланником по Гренландии. Об этом американский лидер сообщил в Truth Social.

«С радостью сообщаю, что назначаю великого губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным посланником Соединённых Штатов по Гренландии», — написал в посте Трамп.

По мнению американского президента, Лэндри будет решительно продвигать интересы США ради безопасности и «выживания союзников и, по сути, всего мира».

Лэндри в Х поблагодарил Трампа за назначение и подтвердил намерение сделать Гренландию часть Соединенных Штатов.

Трамп не исключил отправку военных в Гренландию
Политика
Фото:Logan Mock-Bunting / Getty Images

Как пишет Reuters, неясно покинет ли Лэндри в связи с новым назначением должность губернатора Луизианы, которым он стал в январе 2024 года.

В конце января Трамп заявил, что США крайне заинтересованы в установлении контроля над Гренландией по соображениям национальной и международной безопасности. По его словам, США могут присоединить территорию мирным путем, хотя возможны и другие сценарии.

Лэндри родился в 1970 году. Он работал полицейским и помощником шерифа, а затем основал успешный бизнес и поступил в юридическую школу. Лэндри также был конгрессменом США, генеральным прокурором Луизианы. В октябре 2023 года Лэндри был избран 57-м губернатором штата. В январе 2024 года он вступил в должность.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней

В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля

Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР

Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле

Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине

Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Дональд Трамп Гренландия губернаторы
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Bloomberg узнал о военном усилении Дании в Гренландии из-за России
Политика
Дания вызвала дипломата США из-за «попыток влияния» на дела Гренландии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
На вечере AVI Capital был представлен Проект «Музыка Света. Пробуждение» Компании, 14:00
Роскомнадзор опроверг блокировку сервиса для слабовидящих Be My Eyes Технологии и медиа, 13:58
Якутия заявила о планах нарастить объем золотодобычи до 75 т в год Отрасли, 13:54
Джей Ди Вэнс оценил переговоры по Украине словом «прорыв» Политика, 13:51
Видео с места с места гибели генерала Сарварова в Москве. Видео Общество, 13:51
Хохлов заявил, что не надеется получить отсуженные у Facebook ₽65 млн Спорт, 13:50
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Голикова назвала регионы, где начала расти рождаемость Общество, 13:48
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
В 200-летнем доме-памятнике в Москве выставили на торги большое помещение Недвижимость, 13:43
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и области Общество, 13:41
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37
Как телеком ищет точки роста в условиях турбулентности Тренды, 13:27
Как Москва готовит кадры для экономики будущего Отрасли, 13:23