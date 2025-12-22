Трамп назначил спецпосланника по Гренландии

Дональд Трамп и Джефф Лэндри (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора Луизианы, республиканца Джеффа Лэндри своим специальным посланником по Гренландии. Об этом американский лидер сообщил в Truth Social.

«С радостью сообщаю, что назначаю великого губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным посланником Соединённых Штатов по Гренландии», — написал в посте Трамп.

По мнению американского президента, Лэндри будет решительно продвигать интересы США ради безопасности и «выживания союзников и, по сути, всего мира».

Лэндри в Х поблагодарил Трампа за назначение и подтвердил намерение сделать Гренландию часть Соединенных Штатов.

Как пишет Reuters, неясно покинет ли Лэндри в связи с новым назначением должность губернатора Луизианы, которым он стал в январе 2024 года.

В конце января Трамп заявил, что США крайне заинтересованы в установлении контроля над Гренландией по соображениям национальной и международной безопасности. По его словам, США могут присоединить территорию мирным путем, хотя возможны и другие сценарии.

Лэндри родился в 1970 году. Он работал полицейским и помощником шерифа, а затем основал успешный бизнес и поступил в юридическую школу. Лэндри также был конгрессменом США, генеральным прокурором Луизианы. В октябре 2023 года Лэндри был избран 57-м губернатором штата. В январе 2024 года он вступил в должность.