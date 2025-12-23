Власти Дании ответили на слова Трампа об интересах США в Гренландии

Ларс Лекке Расмуссен (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Копенгаген не намерен подчиняться требованию американских властей передать Гренландию Соединенным Штатам, заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен, передает Bloomberg.

Расмуссен отметил, что безопасность Гренландии обеспечивается обязательствами США в рамках НАТО, а также действующим оборонным соглашением 1951 года, которое позволяет Вашингтону использовать военные объекты на острове. Как отмечает агентство, на территории Гренландии расположена американская космическая база Питуфик, выполняющая задачи системы предупреждения о ракетном нападении.

Заявление датский министр сделал после того, как президент США Дональд Трамп объявил о планах назначить губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным посланником в Гренландию с целью продвижения американских интересов на этой территории ради безопасности и «выживания союзников и, по сути, всего мира».

После этого объявления Расмуссен провел переговоры с американским послом Кеном Хоуэри в Копенгагене. Встреча, по словам чиновника, нужна была «для того, чтобы сказать «нет» и провести четкую красную линию», а также получить объяснения.

Почти сразу после вступления в должность 47-го президента США Трамп назвал «абсолютной необходимостью» для США владеть Гренландией для обеспечения безопасности страны. Впервые о намерении обеспечить контроль над островом он заявил еще во время первого президентского срока в 2019 году. В январе Трамп не исключил, что США могут прибегнуть к военному или экономическому давлению, чтобы получить контроль над Гренландией. Датские и гренландские власти эту возможность отвергали.

Гренландия — бывшая датская колония, но остается частью королевства, которое продолжает контролировать ее внешнюю политику и безопасность. Это самый большой в мире остров — 2,166 млн кв. км, из которых почти 80% покрыто льдом, на северо-востоке Северной Америки. Население — немногим более 50 тыс. жителей, по большей части это инуиты (эскимосы).