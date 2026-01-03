 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп после ударов по Венесуэле пригрозил Кубе и Колумбии

Дональд Трамп обвинил в производстве кокаина президента Колумбии Густаво Петро, а также сообщил, что США хотят помочь народу Кубы. Обвинения в наркоторговле ранее стали поводом для спецоперации по захвату лидера Венесуэлы Мадуро
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Колумбии Густаво Петро «должен следить за своей задницей», обвинив его в производстве кокаина. Такое заявление Трамп сделал на пресс-конференции после военной операции США в Венесуэле.

«У него [Густаво Петро] есть кокаиновые фабрики. У него есть заводы, где он производит кокаин. И да, думаю, я остаюсь при своем первом заявлении… ему действительно нужно следить за своей задницей», — сказал президент США.

Американский президент также обратил внимание на Кубу.

«Я думаю, что мы обязательно поговорим о Кубе, потому что Куба сейчас находится в плачевном состоянии, очень плачевном, и мы хотим помочь людям», — заявил Трамп.

Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, заявил: «Если бы я жил в Гаване и был в правительстве, я бы беспокоился». 

Ранее, 22 декабря 2025 года, Трамп уже предупреждал Петро: «Он не друг Соединенных Штатов, он очень плохой парень. Пусть он бережет свою задницу, потому что он делает кокаин, и они отправляют его в США из Колумбии».

Генпрокурор США озвучила список обвинений против Мадуро
Политика
Памела Бонди

Напряженность между США и Колумбией нарастает с сентября 2025 года, когда Петро обвинил американских военных в нарушении суверенитета страны и гибели мирных колумбийцев. В октябре 2025 года Минфин США ввел санкции против Петро, членов его семьи и главы МВД Колумбии, объяснив это борьбой с контрабандой наркотиков. Колумбия остается крупнейшим в мире производителем кокаина — по данным ООН, на нее приходится 67% мировых посевов коки.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
