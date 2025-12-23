 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом
0

Премьер Гренландии рассказал, что грустит из-за притязаний США на остров

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Йенс-Фредерик Нильсен
Йенс-Фредерик Нильсен (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что он грустит из-за притязаний президента США Дональда Трампа на остров.

«Сегодня утром я испытываю одновременно грусть и благодарность. Грусть, потому что американский президент на пресс-конференции прошлой ночью вновь выразил желание захватить Гренландию. Такие слова сводят нашу страну к вопросу безопасности и власти», — написал Нильсен в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

Он отметил, что вопрос территориальной целостности Гренландии, как и право на самоопределение, закреплены в международном праве и не могут быть проигнорированы.

Bloomberg узнал о военном усилении Дании в Гренландии из-за России
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Гренландия — бывшая датская колония, но остается частью королевства, которое продолжает контролировать ее внешнюю политику и безопасность.

Это самый большой в мире остров — 2,166 млн кв. км, из которых почти 80% покрыто льдом, на северо-востоке Северной Америки. Население — немногим более 50 тыс. жителей, по большей части это инуиты (эскимосы).

Ранее министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Копенгаген не намерен подчиняться требованию США передать Гренландию.

Слова обоих политиков последовали за заявлением Трампа о назначении губернатора Луизианы Джеффа Лэндри своим специальным посланником по Гренландии. Целью такого решения республиканец назвал продвижение американских интересов на этой территории ради безопасности и «выживания союзников и, по сути, всего мира».

Трамп неоднократно сообщал о намерении присоединить Гренландию к США. Так, общаясь с журналистами 25 января, он отметил: если датские власти не позволят острову перейти под американский контроль, это будет «очень недружественный акт». Притязания на остров он объяснил защитой свободного мира. «Это не для нас. Это для свободного мира», — сказал тогда республиканец.

Полина Дуганова
Гренландия США Дональд Трамп
