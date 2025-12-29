Трамп заявил о понимании отказа Москвы соглашаться на временное перемирие
Президент США Дональд Трамп заявил, что понимает нежелание России соглашаться на временное прекращение огня ради проведения референдума на Украине. Об этом Трамп заявил на пресс-конференции по итогам встречи с лидером украинского государства Владимиром Зеленским. РБК вел трансляцию.
Трамп подчеркнул, что президент России Владимир Путин не хочет оказаться в ситуации, когда военные действия возобновятся после их завершения.
«Я понимаю эту позицию. Президент [Путин] твердо убежден в этом, но я думаю, что мы находим способы обойти это, но я понимаю президента Путина с этой точки зрения, вы знаете, нужно понимать другую сторону», — сказал Трамп, отвечая на вопрос, Россия согласилась или просто не смогла договориться о прекращении огня, чтобы провести референдум.
Трамп подчеркнул, что стороны сейчас работают над упомянутым вопросом, а он лично выступает за мир и прекращение огня. Трамп заверил, что вопрос будет решен.
Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели встречу 28 декабря в Мар-а-Лаго во Флориде, стороны обсуждали мирный план из 20 пунктов. По итогам переговоров лидеры выступили на пресс-конференции, во время которой Трамп заявил, что Украине может понадобиться согласовать мирный план в парламенте или через референдум. Зеленский в преддверии встречи говорил, что если финальный план потребует «очень сложного» решения по территориальному вопросу, то оптимальным путем может стать его вынесение на всенародный референдум на Украине.
В середине декабря госсекретарь США Марко Рубио, говоря о переговорах по урегулированию военных действий между Россией и Украиной, сообщил, что на столе у переговорщиков есть предложения, которые позволяют остановить военный конфликт на нынешней линии соприкосновения. По словам Рубио, Москва отказывается.
Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил 28 декабря, что Путин и Трамп считают, что временное перемирие для подготовки референдума, которое предлагает Киев, ведет к затягиванию конфликта и «чревато возобновлением боевых действий».
В сентябре 2023 года министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия никаких предложений о прекращении огня рассматривать не будет, поскольку Москву уже один раз обманули с этим. По его словам, Россия и Украина достигли договоренностей об урегулировании весной 2022 года, однако в США или Великобритании не хотели, «чтобы эта война заканчивалась».
