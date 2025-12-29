Трамп допустил, что Украине нужно будет провести референдум

Украине может понадобиться согласовать мирный план в парламенте или через референдум, заявил президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. РБК ведет прямую трансляцию с их пресс-конференции.

«Вероятно, вам придется добиться одобрения их плана парламентом или народным референдумом», — сказал Трамп.

Он добавил, что 91% населения Украины выступают за прекращение военных действий. Россия тоже стремится завершить конфликт, сказал Трамп. «Все хотят его [конфликт] закончить, и мы тоже хотим его закончить», — заверил американский лидер.

Как сообщил Зеленский, стороны во время встречи согласовали на 90% мирный план из 20 пунктов, кроме того гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100%.

Зеленский ранее заявлял, что, если финальный план потребует «очень сложного» решения по территориальному вопросу, то оптимальным путем может стать его вынесение на всенародный референдум на Украине. Он также добавил, что готов вынести мирный план на референдум, если Россия согласится на прекращение огня как минимум на 60 дней.

Встреча в Мар-а-Лаго прошла 29 декабря, Трамп и Зеленский также созвонились с европейскими лидерами.